Польща хоче взяти участь у проєктах з видобутку газу в Україні: подробиці
Польща готова розвивати енергетичну співпрацю з Україною у кількох напрямках. Йдеться зокрема про видобуток газу на заході Україні і створення енергетичного мосту Жешув – Хмельницька АЕС.
Про це під час конференції у Варшаві заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
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Енергетична співпраця України і Польщі
Як зазначив польський прем’єр, Варшава може зробити весь регіон незалежним від "русского міра" в енергетичному аспекті, звільняючи країни від енергетичної залежності росії.
Він зауважив, що в національних інтересах Польщі є розвиток співпраці з Україною та іншими країнами-сусідами у сфері енергетики, зокрема, у контексті спільних геологорозвідувальних проєктів.
"Нас уже сьогодні запрошують до спільних геолорозвідувальних та проєктів з видобутку в Україні. Звичайно, там має настати мир, але такі проєкти можливі. Переговори стосуються різних сфер, у тому числі газорозвідки в західній Україні", — повідомив Моравецький.
Глава польського уряду також зауважив, що українська сторона також запрошує до співпраці щодо модернізації енергетичного сполучення Жешув-Хмельницька АЕС.
"Це сполучення, комбінація може універсальним чином допомогти посиленню енергетичної безпеки як Польщі, так і України", — сказав він.
Моравецький додав, що переговори з українською стороною також стосуються сполучення між Рівненською АЕС і містом Холм.
Під час свого виступу Моравецький зазначив, що Польща хоче стати енергетичним і, насамперед, газовим хабом у Центральній Європі, зміцнюючи свою позицію в цій частині Європи. Він зауважив, що Польща розбудовує газові інтерконектори з сусідніми країнами, розширює нафтопорт у Гданську та створює плаваючий термінал для скрапленого газу. За його словами, в майбутньому цією інфраструктурою зможуть користуватися також партнери Польщі з України, Чехії, Словаччини та Угорщини.
Нагадаємо, російські масовані ракетні удари пошкодили понад триста об’єктів з видобутку "блакитного палива". За попередніми оцінками, втрачено газовидобувних потужностей на приблизно 700 млн доларів.
Додамо, найбільша українська нафтовидобувна компанія "Укрнафта", яка з осені минулого року перейшла у власність держави, планує наростити видобуток нафти у 2023 році. Європейські та українські компанії зацікавлені у розвитку родовищ.