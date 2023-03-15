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Польша хочет принять участие в проектах по добыче газа в Украине: подробности

15 марта 2023 16:15
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Матеуш Моравецкий
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Польша готова развивать энергетическое сотрудничество с Украиной по нескольким направлениям. Речь идет, в частности, о добыче газа на западе Украины и создании энергетического моста Жешув – Хмельницкая АЭС.

Об этом во время конференции в Варшаве заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Как отметил польский премьер, Варшава может сделать весь регион независимым от "русского мира" в энергетическом аспекте, освобождая страны от энергетической зависимости россии.

Он отметил, что в национальных интересах Польши есть развитие сотрудничества с Украиной и другими странами-соседями в сфере энергетики, в частности, в контексте совместных геологоразведочных проектов.

"Нас уже сегодня приглашают в общие геолоразведочные и проекты по добыче в Украине. Конечно, там должен наступить мир, но такие проекты возможны. Переговоры касаются разных сфер, в том числе газоразведки в западной Украине", — сообщил Моравецкий.

Глава польского правительства также отметил, что украинская сторона также приглашает к сотрудничеству модернизацию энергетического сообщения Жешув-Хмельницкая АЭС.

"Это соединение, комбинация может универсальным образом помочь усилению энергетической безопасности как Польши, так и Украины", — сказал он.

Моравецкий добавил, что переговоры с украинской стороной также касаются сообщения между Ровенской АЭС и городом Холм.

Во время своего выступления Моравецкий отметил, что Польша хочет стать энергетическим и прежде всего газовым хабом в Центральной Европе, укрепляя свою позицию в этой части Европы. Он отметил, что Польша строит газовые интерконнекторы с соседними странами, расширяет нефтепорт в Гданьске и создает плавающий терминал для сжиженного газа. По его словам, в будущем этой инфраструктурой смогут пользоваться партнеры Польши из Украины, Чехии, Словакии и Венгрии.

Напомним, российские массированные ракетные удары повредили более трехсот объектов по добыче "голубого топлива". По предварительным оценкам, потеряны газодобывающие мощности на примерно 700 млн долларов.

Крупнейшая украинская нефтедобывающая компания "Укрнафта", которая с осени прошлого года перешла в собственность государства, планирует нарастить добычу нефти в 2023 году. Европейские и украинские компании заинтересованы в развитии месторождений.

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