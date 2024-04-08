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Польща змінить правила підтримки українців — які виплати скасують

8 квітня 2024 10:52
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Біженці у Польщі — українцям планують скасувати частину виплат
Українські біженці. Фото: ua.pl
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Уряд Польщі має намір змінити правила надання допомоги біженцям з України. Зокрема, планують скасувати право на одноразову грошову виплату.

Про деякі деталі майбутніх змін пише видання Naszwybir.pl.

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Яка підтримка залишиться після зміни правил

Журналісти видання зазначають, що у разі ухвалення законопроєкту у Сеймі, зміни набудуть чинності з 1 липня поточного року.

Очікується, що українським біженцям, швидше за все, буде пролонговано тимчасовий захист до кінця вересня 2025 року. Збережуть низку програм:

  • термін законного перебування у Польщі для громадян, які мають статус PESEL UKR;
  • надання приміщень для колективного проживання українців;
  • продовжать термін дії національних віз та дозволів на тимчасове перебування, термін дії яких добіг кінця після 24.02.2022 року;
  • соціальні програми, зокрема, "Родина 800+";
  • права на доступ до ринку праці;
  • пролонгування терміну, коли українські лікарі, стоматологи, медсестри та акушерки можуть отримати дозвіл на роботу за фахом за спрощеним механізмом.

Яку допомогу планують урізати українцям

Згідно з новим законопроєктом, передбачаються наступні зміни для громадян України у Польщі:

  • скасування права на одноразову грошову допомогу новоприбулим біженцям у 300 злотих (2,95 тис. грн);
  • оновлення системи оплати за проживання та харчування у колективних центрах для розміщення біженців. Ймовірно, їх зобов’яжуть оплачувати перебування із суми допомоги за програмою "800+";
  • відмова від програми "40+" для поляків, які безплатно прихистили в себе вдома до десяти українських біженців.

У відділі моніторингу та адвокації Українського дому зауважили, коментуючи майбутні зміни, що найбільше занепокоєння викликає намір скасувати програми "40+".

"Урядовці не до кінця розуміють масштаби використання програми "40+" неурядовими організаціями. З’ясувалося, чи не кожен другий дім біженця, якими опікуються громадські організації, фінансувався саме так. Обіцяють, що їх передадуть в управління воєводам, але який це буде мати вигляд, ніхто не знає", — наголосили там.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше експерти назвали найкращі умови працевлаштування для біженців з України. За рейтингом міст ЄС, лідирують Мюнхен, Гамбург, Братислава, Осло, Стокгольм, Прага та Варшава.

Також ми повідомляли, що у Чехії біженцям з України планують запропонувати можливість отримання дозволу на довгострокове проживання замість тимчасового захисту. Серед умов зміни статусу — економічна самодостатність громадян.

Польща
виплати
фінансова допомога
біженці
грошова допомога

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