Беженцы в Польше — украинцам планируют отменить часть выплат

Украинские беженцы. Фото: ua.pl

Правительство Польши намерено изменить правила оказания помощи беженцам из Украины. В частности, планируют отменить право на единовременную денежную выплату.

О некоторых деталях грядущих изменений пишет издание Naszwybir.pl.

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Журналисты издания отмечают, что в случае принятия законопроекта в Сейме, изменения вступят в силу с 1 июля текущего года.

Ожидается, что украинским беженцам, скорее всего, будет пролонгирована временная защита до конца сентября 2025 года. Сохранят ряд программ:

срок законного пребывания в Польше для граждан со статусом PESEL UKR;

предоставление помещений для коллективного проживания украинцев;

продлят срок действия национальных виз и разрешений на временное пребывание, срок действия которых закончился после 24.02.2022 года;

социальные программы, в частности, "Семья 800+";

права на доступ к рынку труда;

пролонгирование срока, когда украинские врачи, стоматологи, медсестры и акушерки могут получить разрешение на работу по специальности по упрощенному механизму.

Какую помощь планируют урезать украинцам

Согласно новому законопроекту, предусматриваются следующие изменения для граждан Украины в Польше:

отмена права на единовременную денежную помощь новым беженцам в 300 злотых (2,95 тыс. грн);

обновление системы оплаты за проживание и питание в коллективных центрах для размещения беженцев. Вероятно, их обяжут оплачивать пребывание из суммы пособия по программе "800+";

отказ от программы "40+" для поляков, бесплатно приютивших у себя дома до десяти украинских беженцев.

В отделе мониторинга и адвокации Украинского дома отметили, комментируя будущие изменения, что наибольшее беспокойство вызывает намерение отменить программу "40+".

"Правительственные чиновники не до конца понимают масштабы использования программы "40+" неправительственными организациями. Выяснилось, что каждый второй дом беженца, которыми занимаются общественные организации, финансировался именно так. Обещают, что их передадут в управление воеводам, но какой это будет иметь" вид, никто не знает", — подчеркнули там.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее эксперты назвали лучшие условия трудоустройства для беженцев из Украины. По рейтингу городов ЕС, лидируют Мюнхен, Гамбург, Братислава, Осло, Стокгольм, Прага и Варшава.

Также мы сообщали, что в Чехии беженцам из Украины планируют предложить возможность получения разрешения на долгосрочное проживание вместо временной защиты. Среди условий изменения статуса — экономическая самодостаточность граждан.