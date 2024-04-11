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Польша изменит условия выплат для украинских детей — что известно

11 апреля 2024 09:44
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Беженцы в Польше — условия выплат для украинских детей усилят
Украинская школьница. Фото: Ukrinform
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Власти Польши планируют изменить условия предоставления выплат для украинских детей по программе "800+ злотых". Требования намерены ужесточить.

Об этом сообщает издание Money.pl.

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Как отмечается, в новом законопроекте о помощи в размере 800+ злотых украинским беженцам в Польше содержится дополнительное требование. Польское правительство высказало предложение предоставлять такие выплаты исключительно тем детям, которые посещают местные школы.

Такое новшество поддерживают представители неправительственных организаций, которые помогают украинцам.

По словам заместителя министра внутренних дел и администрации Мацея Дущика, проект изменений в закон о помощи украинцам будет введен. Ожидается, что новые положения усовершенствуют систему оказания помощи и помогут предотвратить любые потенциальные злоупотребления со стороны граждан Украины.

Обязательная школьная учеба будет касаться детей, за исключением учащихся, которые будут сдавать выпускные экзамены.

Так, новый документ содержит положения о программе помощи. Согласно им, предоставляется:

  • по программе "800+" — для детей до совершеннолетия 800 злотых в месяц (в гривневом эквиваленте — 7,95 тыс. гривен);
  • по программе "Добрый старт" — на школьный стартовый набор 300 злотых (2,94 тыс. гривен).

Таким образом, изменения в законопроекте будут предусматривать, что украинцы получат право на выплаты "800+", только если проживают в Польше с ребенком, который получает школьное образование.

Ситуация с обучением украинских детей

"Некоторые родители не уделяют должного внимания обучению своих детей, поэтому они остаются вне системы обучения — польской или украинской. Поэтому изменение правил может побудить их причислить детей в школу, — пишет издание.

Следует заметить, что по данным издания Rzeczpospolita, ссылающегося на исследование фонда "Центр гражданского образования", в польские школы не ходят 56% детей, прибывших в страну после начала полномасштабной войны.

Только за полгода 10 тысяч (около 8%) украинских учащихся средних школ выбыли из польской системы образования.

Что еще стоит знать

Напомним, в Польше помогут украинским педагогам устроиться на работу по специальности. Для этого необходимо иметь все необходимые документы, завершенное образование, опыт работы в учебных заведениях и хотя бы немного владеть польским языком.

Также мы писали, что в Польше осенью 2024 года планируют ввести новую денежную помощь. Известно, что правительственная инициатива призвана поддержать семьи с детьми.

Польша
выплаты
дети
финансовая помощь
беженцы
помощь

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