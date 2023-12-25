Деньги на бизнес — кто из украинцев получит помощь

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское правительство выделило дополнительные средства на развитие бизнеса и создание предприятий для содействия занятости населения. Теперь бюджет, предусмотренный на предоставление грантов превышает 3 млрд гривен.

Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Гранты на бизнес

Теперь бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2023 год изложен в новой редакции.

Деньги перенаправили, уменьшив доходы бюджета Фонда по статье "средства госбюджета на выплаты высвобождаемым работникам в связи с досрочным снятием с эксплуатации Чернобыльской АЭС" с 537 тыс. грн до 287 тыс. гривен.

В связи с этим увеличены расходы по статье "микрогранты на создание или развитие собственного бизнеса с целью содействия занятости населения" с 1,800 млрд грн до 3,120 млрд грн.

Также актуализировали остаток средств на начало года с 2 млрд 99 тыс. грн. до 2 100 млн 70 тыс. грн.

Как заявили в Минэкономики, решение, способствующее развитию перерабатывающей сферы, созданию новых рабочих мест и росту экономики в целом, предусматривает предоставление дополнительных 1,32 млрд гривен.

"Увеличение финансирования грантовых программ "еРабота" более чем на 1,3 млрд грн позволит обеспечить финансирование около 2,3 тыс. грантов на развитие собственного бизнеса, а также 113 грантов на создание или развитие перерабатывающих предприятий ", — добавили в ведомстве.

Кто сможет получить деньги

Подавать заявки на получение грантов могут как активные предприниматели, так и люди без опыта ведения бизнеса. Заявки и бизнес-план нужно подавать через портал Дія.

Обязательное условие получения гранта — создание новых рабочих мест.

Что еще стоит знать

Напомним, европейский инновационный совет реализует программу поддержки инноваций в Украине на 20 миллионов евро. Уже сейчас украинцы могут получить гранты до 10 тысяч евро.

Также мы писали, что украинцы могут подавать заявки на семнадцатый этап предоставления грантов для создания или развития ветеранского бизнеса от 250 тыс. грн.