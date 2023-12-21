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Українці можуть отримати гранти від ЄС до 10 тис. євро — умови програми

21 грудня 2023 10:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога від ЄС — українці можуть отримати гранти на бізнес
Європейська валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Medina
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Європейська інноваційна рада реалізує програму підтримки інновацій в Україні на 20 мільйонів євро. Вже зараз українці можуть отримати гранти до 10 тисяч євро.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

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Детальніше про програму ЄС

Як зазначають у пресслужбі, завдяки відповідній програмі Seeds of Bravery до 200 стартапів матимуть змогу отримати 12 мільйонів євро грантового фінансування.

Програма передбачає надання п'яти видів підтримки з можливістю залучити одному стартапу до 60 тисяч євро.

Українці вже зараз можуть взяти участь у програмі та отримати грант до 10 тисяч євро. Кошти дозволяється спрямувати на поліпшення:

  • бізнес-моделі;
  • бізнес-плану;
  • розробку стратегії зростання.

Йдеться про такі види підтримки:

  • Innovation Services — до 10 тис. євро;
  • Entrepreneurship — до 25 тис. євро;
  • Deep Tech Incubation — до 25 тис. євро;
  • Rebuilding Ukraine — до 25 тис. євро;
  • Deep Tech Scale-Up — до 50 тис. євро.

Подавати заявки можна за наступним посиланням.

Також учасникам програми надається можливість пройти навчання з просування проєктів та виходу на світові ринки, інтеграцію інноваційної екосистеми України у мережу ЄС.

Зокрема, за умовами програми, мінімум 20% стартапів-учасників програми повинні бути засновані чи очолювані українками.

Що ще варто знати

Раніше ми повідомляли, що Україна отримає від Світового банку 1,34 млрд доларів. Кошти підуть на нагальні видатки державного бюджету.

Також ми писали, що українці можуть подавати заявки на сімнадцятий етап надання грантів для створення або розвитку ветеранського бізнесу від 250 тис. грн.

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