Українці почали більше купувати та продавати землю та нерухомість — дані Опендатабот

Будівництво житлових будинків у Києві. Фото: УНІАН

Українці стали активніше купувати та продавати земельні ділянки та нерухомість у першому кварталі 2024 року, згідно з даними Єдиного реєстру нотаріальних бланків Мін'юста. За цей період було оформлено понад 185 тисяч договорів щодо відчуження земельних ділянок, що на 36,4% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Крім того, відчужень іншої нерухомості зросло на 55%, але це все ще менше, ніж у 2021 році.

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У 2024 році українці частіше продають або передають в іншу власність землю. За перший квартал 2024 року нотаріуси оформили 185 тисяч договорів про відчуження землі, що на 56% більше, ніж у аналогічний період минулого року, коли було оформлено майже 119 тисяч таких бланків. Кількість таких договорів вже на третину більша, ніж до початку повномасштабної війни, коли було оформлено понад 136 тисяч договорів щодо відчуження земельної ділянки.

У той же час, відчужень іншої нерухомості, окрім землі, цьогоріч зросло у півтора рази. За перший квартал цього року нотаріуси посвідчили понад 181 тисячу таких бланків, в той час як у минулому році за той самий період було оформлено майже 117 тисяч угод. Проте це все ще на 16% менше, ніж до початку повномасштабної війни, коли для відчуження землі було використано трохи більше 216 тисяч бланків.

Динаміка нотаріальних бланків щодо відчуження землі та нерухомості. Джерело: Опендатабот

"Варто зазначити, що на одну нотаріальну дію не завжди витрачається лише один нотаріальний бланк. Відповідно, кількість дій є орієнтовною та порівнюється з попередніми роками", — йдеться на порталі Опендатабот.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на тлі війни вартість квадратних метрів на первинному та вторинному найбільш активно зросла у західному та центральному регіонах, де найбільше прибуло внутрішніх переселенців. Рекордсменом зі здорожчання став Львів.

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