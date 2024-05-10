Украинцы стали больше покупать и продавать землю и недвижимость — данные Опендатабот

Строительство жилых домов в Киеве. Фото: УНІАН

Украинцы стали более активно покупать и продавать земельные участки и недвижимость в первом квартале 2024 года, согласно данным Единого реестра нотариальных бланков Минюста. За этот период было оформлено более 185 тысяч договоров по отчуждению земельных участков, что на 36,4% больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Кроме того, отчуждений другой недвижимости выросло на 55%, но это все еще меньше, чем в 2021 году.

Об этом говорится на портале Опендатабот.

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В 2024 году украинцы чаще продают или передают в другую собственность землю. За первый квартал 2024 нотариусы оформили 185 тысяч договоров об отчуждении земли, что на 56% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было оформлено почти 119 тысяч таких бланков. Количество таких договоров уже на треть больше, чем до начала полномасштабной войны, когда было оформлено более 136 тысяч договоров по отчуждению земельного участка.

В то же время отчуждений другой недвижимости, кроме земли, в этом году выросло в полтора раза. За первый квартал этого года нотариусы засвидетельствовали более 181 тысячи таких бланков, в то время как в прошлом году за тот же период было оформлено около 117 тысяч сделок. Однако это еще на 16% меньше, чем до начала полномасштабной войны, когда для отчуждения земли было использовано чуть более 216 тысяч бланков.

Динамика нотариальных бланков по отчуждению земли и недвижимости. Источник: Опендатабот

"Стоит отметить, что на одно нотариальное действие не всегда тратится только один нотариальный бланк. Соответственно, количество действий ориентировочно и сравнивается с предыдущими годами", — говорится на портале Опендатабот.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на фоне войны стоимость квадратных метров на первичном и вторичном наиболее активно возросла в западном и центральном регионах, где больше всего прибыло внутренних переселенцев. Рекордсменом по удорожанию стал Львов.

Мы также писали, что Кабинет министров уволил часть граждан от требования арендной платы за государственное или коммунальное имущество. Согласно принятому постановлению, такие правила будут действовать в период военного положения.