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Кабмін частково звільнив українців від орендної плати — деталі

8 травня 2024 11:31
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Оренда в Україні — Кабмін частково звільнив українців від плати
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Кабінет міністрів звільнив частину громадян від вимоги орендної плати за державне чи комунальне майно. Згідно з ухваленою постановою, такі правила діятимуть у період воєнного стану.

Про це інформує пресслужба уряду.

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Кого звільнили від сплати оренди

Як зазначається, йдеться про урядову постанову від 27.05.2022 року № 634. Згідно з нею, зокрема, йдеться про звільнення від вимоги орендної сплати на територіях, де тривають активні бойові дії.

Тепер немає вимоги орендної плати за державне та комунальне майно на час воєнного стану для наступних категорій осіб:

  • фізичних осіб/фізосіб-підприємців, яких було призвано/прийнято на військову службу;
  • орендарів майна, що розташоване на окупованих територіях чи в зонах активних бойових дій. Згідно з переліком Мінреінтеграції від 22.12.2022 року № 309.

Також дозволили комунальним підприємствам, які повністю чи частково фінансуються з міського бюджету, оренду держмайна здійснювати без аукціону для цілей облаштування гуртожитків для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за ціною 1 гривня за 1 один квадратний метр площі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році власникам житлової нерухомості необхідно сплатити податок за звітний попередній рік, якщо площа житла більша за встановлені ліміти. На це відводиться 60 днів з часу вручення відповідного повідомлення, а в разі несплати — загрожує штраф.

Також ми писали, що у 2024 році заможні громадяни мають сплатити так званий "податок на розкіш". Йдеться про щорічну сплату деяких видів податків на нерухомість та елітні авто

Кабінет міністрів
нерухомість
оренда
воєнний стан

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