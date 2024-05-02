Ціни на популярний овоч стрімко зросли навесні — що коштує дорожче

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні під кінець весни 2024 року ціни на деякі овочі з "борщового набору" почали набирати оберти. Зокрема, за останній тиждень суттєво подорожчала цибуля.

Таку статистику оприлюднили аналітики профільного порталу East Fruit.

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Подорожчання цибулі навесні

За словами аналітиків, зараз фермери реалізують цибулю в цінових межах від 12 до 18 грн/кг або від 0,30 до 0,45 дол./кг. Ціна у середньому на 39% більша порівняно з минулим тижнем. При цьому вартість була б вища, однак якість овоча не дозволяє суттєво підвищити ціни.

Як пояснюють гравці ринку, зростання вартості цибулі прямо пов'язане зі значним скороченням пропозиції в українських господарствах у зв'язку із завершенням сезону. Тоді як торговельна активність у цьому сегменті дещо прискорилася, що посприяло пожвавленню цін.

Цінові прогнози аналітиків

Як зазначають експерти, навесні 2024 року цибуля в Україні коштує значно дешевше, ніж було аналогічного періоду минулого року. Так, зараз кілограм цього овоча продають у середньому на 64% дешевше, ніж було у травні 2023 року.

Оскільки якість цибулі залишає бажати кращого, виробники не впевненні у подальшому стрімкому подорожчанні овоча.

Зараз на роздрібному ринку найнижча ціна у супермаркетах на цибулю зафіксована у мережі супермаркетів Ашан, де овоч коштує 17,50 гривень за один кілограм.

Ціни на цибулю в магазинах. Джерело: gotoshop.ua

Що ще треба знати

Раніше ми писали про те, у скільки обійдеться великодній кошик у 2024 році для звичайних українців. Експерти стверджують, що він подорожчав за рік на 12,9%.

Також у квітні подорожчали фрукти. Через серйозні економічні труднощі, викликані російським вторгненням, в Україні безперервно зростає вартість харчових продуктів.