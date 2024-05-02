Цены на популярный овощ стремительно выросли весной — что стоит дороже

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине к концу весны 2024 года цены на некоторые овощи из "борщевого набора" начали набирать обороты. В частности, за последнюю неделю существенно подорожал лук.

Такую статистику обнародовали аналитики профильного портала East Fruit.

Читайте также:

Подорожание лука весной

По словам аналитиков, сейчас фермеры реализуют лук в ценовых пределах от 12 до 18 грн/кг или от 0,30 до 0,45 долл./кг. Цена в среднем на 39% выше по сравнению с прошлой неделей. При этом стоимость была бы большей, однако качество овоща не позволяет существенно повысить цены.

Как объясняют игроки рынка, рост стоимости лука напрямую связан со значительным сокращением предложения в украинских хозяйствах в связи с завершением сезона. В то время как торговая активность в этом сегменте несколько ускорилась, что способствовало оживлению цен.

Ценовые прогнозы аналитиков

Как отмечают эксперты, весной 2024 года лук в Украине стоит значительно дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Так, сейчас килограмм этого овоща продают в среднем на 64% дешевле, чем было в мае 2023 года.

Поскольку качество лука оставляет желать лучшего, производители не уверены в дальнейшем стремительном подорожании овоща.

Сейчас на розничном рынке низкая цена в супермаркетах на лук зафиксирована в сети супермаркетов Ашан, где овощ стоит 17,50 гривны за один килограмм.

Цены на лук в магазинах. Источник: gotoshop.ua

Что еще нужно знать

Раньше мы писали о том, во сколько обойдется пасхальная корзина в 2024 году для обычных украинцев. Эксперты утверждают, что она подорожала за год на 12,9%.

Также в апреле подорожали фрукты. Из-за серьезных экономических трудностей, вызванных российским вторжением, в Украине непрерывно растет стоимость пищевых продуктов.