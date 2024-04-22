Ціни на фрукти в Україні станом на квітень 2024 року

Порівняння цін на фрукти в Україні. Ілюстрація: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Через серйозні економічні труднощі, викликані російським вторгненням, в Україні безперервно зростає вартість харчових продуктів. Війна призвела до руйнування інфраструктури, скорочення виробництва та прискорення інфляції, що негативно позначається на цінах в магазинах. Попри зусилля українських ритейлерів, які утримують стрімке зростання цін, вартість деяких продуктів в Україні з початку війни суттєво зросла.

Новини.LIVE проаналізували ціни на фрукти в Україні у квітні та розповідають, як змінилась їхня вартість у 2024 році.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

Попри те що, православну Пасху в цьому будуть святкувати 5 травня, ціни на традиційні святкові продукти у великодньому кошику вже зросли. Як зазначається в підрахунках Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", українцям доведеться заплатити за продукти на Пасху на 17,6% більше, ніж торік.

Аналітики зазначили, за рік деякі продукти значно подорожчали, тоді як ціни на інші знизилися. Втім, у 2024 році вартість традиційного святкового столу на сім'ю з чотирьох осіб становитиме близько 1 422 гривні. Рік тому така вечеря обійшлась би у 1 210 гривень.

Йдеться про набір продуктів, що включає паску, яйця, домашню ковбасу, буженину, сало, вершкове масло, м'який і твердий сир, хрін і сіль.

Найдорожчими компонентами великоднього кошика виявились м'ясні продукти. Зокрема, за пів кіло домашньої ковбаси доведеться викласти 200 грн. Такої ж ваги буженина зараз коштує 250 грн. Сало за останній рік практично не змінилося в ціні залишаючись на рівні 110 грн за 0,5 кг.

"Зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідками воєнних дій — суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки та українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах", — пояснили в Інституті.

При цьому аналітики EastFruit зазначають, що цього сезону ціни на яблука в Україні будуть високими, але не рекордними, як передбачалося раніше.

Як приклад вони наводять оптові ціни на один з популярніших сортів "Голден Делішес". Зараз вони вищі за середні показники та становлять близько 51 цента за кг. Але це все одно нижче, ніж у 2020 та 2021 роках.

І як зазначають експерти, подальшого підвищення цін на яблука у найближчі місяці можна не очікувати. Росту їх вартості яблук перешкоджає наявність великих запасів яблук в українських сховищах та конкурентоспроможні ціни на цей фрукт у сусідніх країнах-експортерах, таких як Польща та Молдова. Аналітики очікують, що ціни продовжать деяке зростання у травні, що є типовим для цього сезону, але не бачать передумов для побиття цінових рекордів.

Як змінилися ціни на фрукти в Україні у квітні

Порівняння цін на фрукти в Україні у квітні. Інфографіка: Новини.LIVE

Порівняння цін на фрукти в Україні (1 січня 2024 року — 19 квітня 2024 року) Назва продукту Ціна у грн станом на 1 січня 2024 Ціна у грн станом на 19 квітня 2024 року Різниця цін Апельсини (1 кг) 73,67 70,30 -4,5% Апельсини (Єгипет) (1 кг) 53,65 46,70 -12,9% Банани (1 кг) 63,66 69,40 +9% Виноград (1 кг) 221,92 279,44 +25,9% Лимони (1 кг) 64,04 56,40 -11,9% Мандарини (1 кг) 59,59 74,96 +25,7% Мандарини клементин (1 кг) 68,18 97,90 +43,5% Яблука українські (1 кг) 19,43 25,39 +30,6% Яблука айдаред (1 кг) 21,35 26,71 +25,1%

Як бачимо, у квітні 2024 року ціни на більшість фруктів з нашого списку зросли. Лише три позиції впали в ціні порівняно з початком року. Здешевшали обидва види апельсинів. Причому ціна на апельсини з Єгипту порівняно з січнем 2024 року впала майже на 13%. Також майже на 12% впали ціни на лимони. А от найбільше зростання вартості продемонстрували мандарини клементин. Ціна на них з січня зросла на 43,5%. Крім того, слід відзначити суттєве зростання цін на яблука, які здорожчали на 30,6% (українські) та 25,1% (айдаред), а також на виноград. Ціни на цю ягоду зросли на майже на 26%.

Нагадаємо, ми проаналізували ціни на овочі у квітні. В Україні спостерігається загальний тренд зростання цін на харчові продукти.

Також ми писали, що у Міжнародному валютному фонді (МВФ) прогнозують подорожчання долара на українському валютному ринку. Очікується незначна девальвація гривні до кінця 2024 року.