Ціни на фрукти в Україні станом на квітень 2024 року

Ціни на продукти в Україні — на скільки у квітні здорожчали фрукти
Через серйозні економічні труднощі, викликані російським вторгненням, в Україні безперервно зростає вартість харчових продуктів. Війна призвела до руйнування інфраструктури, скорочення виробництва та прискорення інфляції, що негативно позначається на цінах в магазинах. Попри зусилля українських ритейлерів, які утримують стрімке зростання цін, вартість деяких продуктів в Україні з початку війни суттєво зросла.
Новини.LIVE проаналізували ціни на фрукти в Україні у квітні та розповідають, як змінилась їхня вартість у 2024 році.
Що відбувається з цінами на продукти в Україні
Попри те що, православну Пасху в цьому будуть святкувати 5 травня, ціни на традиційні святкові продукти у великодньому кошику вже зросли. Як зазначається в підрахунках Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", українцям доведеться заплатити за продукти на Пасху на 17,6% більше, ніж торік.
Аналітики зазначили, за рік деякі продукти значно подорожчали, тоді як ціни на інші знизилися. Втім, у 2024 році вартість традиційного святкового столу на сім'ю з чотирьох осіб становитиме близько 1 422 гривні. Рік тому така вечеря обійшлась би у 1 210 гривень.
Йдеться про набір продуктів, що включає паску, яйця, домашню ковбасу, буженину, сало, вершкове масло, м'який і твердий сир, хрін і сіль.
Найдорожчими компонентами великоднього кошика виявились м'ясні продукти. Зокрема, за пів кіло домашньої ковбаси доведеться викласти 200 грн. Такої ж ваги буженина зараз коштує 250 грн. Сало за останній рік практично не змінилося в ціні залишаючись на рівні 110 грн за 0,5 кг.
"Зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідками воєнних дій — суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки та українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах", — пояснили в Інституті.
При цьому аналітики EastFruit зазначають, що цього сезону ціни на яблука в Україні будуть високими, але не рекордними, як передбачалося раніше.
Як приклад вони наводять оптові ціни на один з популярніших сортів "Голден Делішес". Зараз вони вищі за середні показники та становлять близько 51 цента за кг. Але це все одно нижче, ніж у 2020 та 2021 роках.
І як зазначають експерти, подальшого підвищення цін на яблука у найближчі місяці можна не очікувати. Росту їх вартості яблук перешкоджає наявність великих запасів яблук в українських сховищах та конкурентоспроможні ціни на цей фрукт у сусідніх країнах-експортерах, таких як Польща та Молдова. Аналітики очікують, що ціни продовжать деяке зростання у травні, що є типовим для цього сезону, але не бачать передумов для побиття цінових рекордів.
Як змінилися ціни на фрукти в Україні у квітні
|Назва продукту
|Ціна у грн станом на 1 січня 2024
|Ціна у грн станом на 19 квітня 2024 року
|Різниця цін
|Апельсини (1 кг)
|73,67
|70,30
|-4,5%
|Апельсини (Єгипет) (1 кг)
|53,65
|46,70
|-12,9%
|Банани (1 кг)
|63,66
|69,40
|+9%
|Виноград (1 кг)
|221,92
|279,44
|+25,9%
|Лимони (1 кг)
|64,04
|56,40
|-11,9%
|Мандарини (1 кг)
|59,59
|74,96
|+25,7%
|Мандарини клементин (1 кг)
|68,18
|97,90
|+43,5%
|Яблука українські (1 кг)
|19,43
|25,39
|+30,6%
|Яблука айдаред (1 кг)
|21,35
|26,71
|+25,1%
Як бачимо, у квітні 2024 року ціни на більшість фруктів з нашого списку зросли. Лише три позиції впали в ціні порівняно з початком року. Здешевшали обидва види апельсинів. Причому ціна на апельсини з Єгипту порівняно з січнем 2024 року впала майже на 13%. Також майже на 12% впали ціни на лимони. А от найбільше зростання вартості продемонстрували мандарини клементин. Ціна на них з січня зросла на 43,5%. Крім того, слід відзначити суттєве зростання цін на яблука, які здорожчали на 30,6% (українські) та 25,1% (айдаред), а також на виноград. Ціни на цю ягоду зросли на майже на 26%.
Нагадаємо, ми проаналізували ціни на овочі у квітні. В Україні спостерігається загальний тренд зростання цін на харчові продукти.
Також ми писали, що у Міжнародному валютному фонді (МВФ) прогнозують подорожчання долара на українському валютному ринку. Очікується незначна девальвація гривні до кінця 2024 року.
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