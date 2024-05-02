Популярний сервіс контенту для дорослих став офіційним платником податків в Україні

Банер з рекламою PornHub. Фото з відкритих джерел

Канадська компанія Ethical Capital Partners зареєструвалася платником податків як постачальник електронних послуг в Україні. Вона володіє найпопулярнішим у світі сервісом контенту для дорослих PornHub.

Про це повідомив глава парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев у четвер, 2 квітня.

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PornHub сплачуватиме податки в Україні

Раніше, за словами нардепа, податки в Україні став сплачувати сервіс OnlyFans.

"Дякую PornHub за повагу наших податкових законів! Тепер можна стежити за сумлінною сплатою податків не тільки OnlyFans. Остання, до речі, поповнила бюджет на 0,7 млн доларів за I квартал", — написав він.

Він додав, що за перший квартал 17 нових компаній-нерезедентів поповнили список платників "податку на Google" в розмірі 20% ПДВ. За його словами, 78 зі 105 платників задекларували свої податкові зобов'язання сумою у 2,4 млрд гривень (25,5 млн євро та 32,6 млн доларів).

Також він зауважив, що найбільші платники ПДВ із цифрових послуг задекларували та сплатили понад два мільярди гривень ще до настання граничного строку. Ними стали:

Google;

Apple;

META platforms;

Valve corporation.

Скриншот допису Гетманцева

Нагадаємо, раніше видання Financial Times заявило, що торік сім найбільших європейських банків за розміром активів заплатили Кремлю близько 800 мільярдів євро податків.

Також ми писали, що в Україні цьогоріч заможні громадяни мають сплатити так званий "податок на розкіш", який стосується нерухомості та елітних авто.