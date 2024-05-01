Податки за землю та нерухомість — хто з українців може не платити

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В Україні частині підприємців скасували необхідність сплати податків за землю та нерухомість. Таку підтримку отримають підприємці Харкова.

Таке рішення ухвалила Харківська міська рада на позачерговій сесії.

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Відповідно до ухваленого рішення, податок на землю та нерухомість не стягуватимуть з 1 квітня по 30 червня 2024 року з:

фізичних осіб;

юридичних осіб;

підприємців.

"Крім того, платникам єдиного податку четвертої групи надано стовідсоткове зменшення податкових зобов’язань", — йдеться у рішенні.

Як зазначається, ставки податку будуть такі:

для земельного податку на ділянки фізичних і юросіб — 0% від нормативної грошової оцінки;

для нерухомого майна (якщо це не ділянка землі, яка перебуває у власності юросіб) — 0%.

За рішенням міськради, за умови подальшого надходження додаткових дотацій з держказни до бюджету Харківської міської тергромади пільги будуть продовжувати кожні три наступні місяці.

За оцінками міського голови Ігоря Терехова, такі пільги призведуть до втрати близько 1 млрд гривень з міського бюджету.

У міськраді зазначають, що станом на початок весни 2024 року кількість фізосіб-підприємців у Харкові становила близько 118,4 тис. осіб.

Хто ще може не платити податки

За даними Державної податкової служби, тимчасове звільнення від оподаткування передбачене також під час воєнного стану для фізичних осіб-підприємців, яких було мобілізовано. Їм можна не платити:

податок на доходи фізосіб (ПДФО);

єдиний податок;

єдиний соціальний внесок.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році заможні громадяни мають сплатити так званий "податок на розкіш". Йдеться про щорічну сплату деяких видів податків на нерухомість та елітні авто.

Також ми писали, що в Україні власники деякої нерухомості мають щороку сплачувати податки. Якщо цього не зробити, то чекає суд.