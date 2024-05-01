Податки за землю та нерухомість — хто з українців може не платити

В Україні частково скасували податки за землю та нерухомість — що треба знати
В Україні частині підприємців скасували необхідність сплати податків за землю та нерухомість. Таку підтримку отримають підприємці Харкова.
Таке рішення ухвалила Харківська міська рада на позачерговій сесії.
Кому частково скасували податки
Відповідно до ухваленого рішення, податок на землю та нерухомість не стягуватимуть з 1 квітня по 30 червня 2024 року з:
- фізичних осіб;
- юридичних осіб;
- підприємців.
"Крім того, платникам єдиного податку четвертої групи надано стовідсоткове зменшення податкових зобов’язань", — йдеться у рішенні.
Як зазначається, ставки податку будуть такі:
- для земельного податку на ділянки фізичних і юросіб — 0% від нормативної грошової оцінки;
- для нерухомого майна (якщо це не ділянка землі, яка перебуває у власності юросіб) — 0%.
За рішенням міськради, за умови подальшого надходження додаткових дотацій з держказни до бюджету Харківської міської тергромади пільги будуть продовжувати кожні три наступні місяці.
За оцінками міського голови Ігоря Терехова, такі пільги призведуть до втрати близько 1 млрд гривень з міського бюджету.
У міськраді зазначають, що станом на початок весни 2024 року кількість фізосіб-підприємців у Харкові становила близько 118,4 тис. осіб.
Хто ще може не платити податки
За даними Державної податкової служби, тимчасове звільнення від оподаткування передбачене також під час воєнного стану для фізичних осіб-підприємців, яких було мобілізовано. Їм можна не платити:
- податок на доходи фізосіб (ПДФО);
- єдиний податок;
- єдиний соціальний внесок.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у 2024 році заможні громадяни мають сплатити так званий "податок на розкіш". Йдеться про щорічну сплату деяких видів податків на нерухомість та елітні авто.
Також ми писали, що в Україні власники деякої нерухомості мають щороку сплачувати податки. Якщо цього не зробити, то чекає суд.
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