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В Україні частково скасували податки за землю та нерухомість — що треба знати

1 травня 2024 12:08
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Податки за землю та нерухомість — хто з українців може не платити
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Pexels
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні частині підприємців скасували необхідність сплати податків за землю та нерухомість. Таку підтримку отримають підприємці Харкова.

Таке рішення ухвалила Харківська міська рада на позачерговій сесії.

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Відповідно до ухваленого рішення, податок на землю та нерухомість не стягуватимуть з 1 квітня по 30 червня 2024 року з:

  • фізичних осіб;
  • юридичних осіб;
  • підприємців.

"Крім того, платникам єдиного податку четвертої групи надано стовідсоткове зменшення податкових зобов’язань", — йдеться у рішенні.

Як зазначається, ставки податку будуть такі:

  • для земельного податку на ділянки фізичних і юросіб — 0% від нормативної грошової оцінки;
  • для нерухомого майна (якщо це не ділянка землі, яка перебуває у власності юросіб) — 0%.

За рішенням міськради, за умови подальшого надходження додаткових дотацій з держказни до бюджету Харківської міської тергромади пільги будуть продовжувати кожні три наступні місяці.

За оцінками міського голови Ігоря Терехова, такі пільги призведуть до втрати близько 1 млрд гривень з міського бюджету.

У міськраді зазначають, що станом на  початок весни 2024 року кількість фізосіб-підприємців у Харкові становила близько 118,4 тис. осіб.

Хто ще може не платити податки

За даними Державної податкової служби, тимчасове звільнення від оподаткування передбачене також під час воєнного стану для фізичних осіб-підприємців, яких було мобілізовано. Їм можна не платити:

  • податок на доходи фізосіб (ПДФО);
  • єдиний податок;
  • єдиний соціальний внесок.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році заможні громадяни мають сплатити так званий "податок на розкіш". Йдеться про щорічну сплату деяких видів податків на нерухомість та елітні авто.

Також ми писали, що в Україні власники деякої нерухомості мають щороку сплачувати податки. Якщо цього не зробити, то чекає суд.

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Харків
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