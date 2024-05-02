Популярный сервис контента для взрослых стал официальным налогоплательщиком в Украине

Баннер с рекламой PornHub. Фото из открытых источников

Канадская компания Ethical Capital Partners зарегистрировалась налогоплательщиком в качестве поставщика электронных услуг в Украине. Она владеет самым популярным в мире сервисом контента для взрослых PornHub.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев в четверг, 2 апреля.

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Ранее, по словам нардепа, налоги в Украине стали платить сервис OnlyFans.

"Благодарю PornHub за уважение наших налоговых законов! Теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов не только OnlyFans. Последняя, кстати, пополнила бюджет на $0,7 млн за I квартал", — написал он.

Он добавил, что за первый квартал 17 новых компаний-нерезедентов пополнили список плательщиков "налога на Google" в размере 20% НДС. По его словам, 78 из 105 плательщиков задекларировали свои налоговые обязательства в размере 2,4 млрд гривен (25,5 млн евро и $32,6 млн).

Также он отметил, что крупнейшие плательщики НДС по цифровым услугам задекларировали и уплатили более двух миллиардов гривен еще до наступления предельного срока. Ими стали:

Google;

Apple;

платформы META;

Valve corporation.

Скриншот поста Гетманцева

Напомним, ранее издание Financial Times заявило, что в прошлом году семь крупнейших европейских банков по размеру активов заплатили Кремлю около 800 миллиардов евро налогов.

Также мы писали, что в Украине в этом году состоятельные граждане должны оплатить так называемый "налог на роскошь" , который касается недвижимости и элитных автомобилей.