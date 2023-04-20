Субсидии в Украине — с 1 мая украинцам нужно оформить помощь

Повезет не всем: с 1 мая украинцы могут получить новые субсидии
В Украине с 1 мая по 30 сентября 2023 года рассчитают коммунальные субсидии на неотапливаемый период. Некоторым украинцам придется повторно оформлять государственную помощь, при этом получат не все.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
Субсидии на неотапливаемый период 2023
Так, некоторые граждане, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные счета, могут рассчитывать на помощь от государства. Денежную помощь могут назначать как обычным гражданам, так и вынужденным переселенцам.
Во время отопительного сезона украинцы в среднем получали до 1,6 тыс. гривен пособия в месяц на субсидию. На неотапливаемый период (весной и летом) сумма будет меньше, ведь большую часть составляла оплата за отопление.
Субсидию на услуги по снабжению тепловой энергии, поставке и распределению газа, поставке и распределению электроэнергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления рассчитывают в апреле и октябре, учитывая продолжительность отопительного сезона включительно.
В ПФУ отмечают, что жилищные субсидии и льготы на неотапливаемый сезон с мая переназначат автоматически большинству субсидиантов, получавших их в отопительном сезоне. Однако некоторым придется подавать документы снова в течение 30 дней.
Кому нужно подавать заявление и декларацию
В таких случаях граждане должны обратиться в ПФУ для повторного назначения субсидии:
- если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
- если члены домохозяйства арендуют жилые помещения и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;
- если количество зарегистрированных лиц, фактически проживающих, в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
- если домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.
В случае если указанные домохозяйства претендуют на назначение субсидии на сезон, они должны подать в органы Фонда новые заявления и декларации, заполненные должным образом. Если заявление подать в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию назначат с начала такого сезона, однако не ранее дня возникновения права на получение.
Если субсидию назначают с начала неотапливаемого сезона, то для расчета будут учитываться среднемесячный совокупный доход за третий и четвертый кварталы предыдущего календарного года. При этом пенсионные выплаты будут учитываться в размере начисленной пенсии за март текущего года.
Куда можно обращаться за субсидией
Граждане могут подавать документы на назначение субсидий и льгот в органы Пенсионного фонда несколькими способами, в зависимости от удобнее:
- лично, обратившись в избранный сервисный центр ПФУ;
- почтой в адрес отделения Фонда;
- дистанционно, через веб-портал е-услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение ПФУ.
Также можно подать документы уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих теробществ, центров предоставления админуслуг и через портал госуслуг "Дія".
Напомним, в Украине апрель является последним месяцем, в котором государство будет выплачивать потребителям ранее назначенные жилищные субсидии. Специалисты рассказали, что делать, чтобы их не лишиться в новом сезоне.
Также мы писали, что в Комитете Совета по вопросам энергетики и ЖКУ после отопительного сезона должен подорожать газ, электроэнергия и вода. 14 апреля Украина официально завершила отопительный сезон 2022-2023 годов.