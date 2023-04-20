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Повезет не всем: с 1 мая украинцы могут получить новые субсидии

20 апреля 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — с 1 мая украинцам нужно оформить помощь
Коммунальные платежки в Украине. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине с 1 мая по 30 сентября 2023 года рассчитают коммунальные субсидии на неотапливаемый период. Некоторым украинцам придется повторно оформлять государственную помощь, при этом получат не все.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Так, некоторые граждане, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные счета, могут рассчитывать на помощь от государства. Денежную помощь могут назначать как обычным гражданам, так и вынужденным переселенцам.

Во время отопительного сезона украинцы в среднем получали до 1,6 тыс. гривен пособия в месяц на субсидию. На неотапливаемый период (весной и летом) сумма будет меньше, ведь большую часть составляла оплата за отопление.

Субсидию на услуги по снабжению тепловой энергии, поставке и распределению газа, поставке и распределению электроэнергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления рассчитывают в апреле и октябре, учитывая продолжительность отопительного сезона включительно.

В ПФУ отмечают, что жилищные субсидии и льготы на неотапливаемый сезон с мая переназначат автоматически большинству субсидиантов, получавших их в отопительном сезоне. Однако некоторым придется подавать документы снова в течение 30 дней.

Кому нужно подавать заявление и декларацию

В таких случаях граждане должны обратиться в ПФУ для повторного назначения субсидии:

  • если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
  • если члены домохозяйства арендуют жилые помещения и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;
  • если количество зарегистрированных лиц, фактически проживающих, в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
  • если домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

В случае если указанные домохозяйства претендуют на назначение субсидии на сезон, они должны подать в органы Фонда новые заявления и декларации, заполненные должным образом. Если заявление подать в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию назначат с начала такого сезона, однако не ранее дня возникновения права на получение.
Если субсидию назначают с начала неотапливаемого сезона, то для расчета будут учитываться среднемесячный совокупный доход за третий и четвертый кварталы предыдущего календарного года. При этом пенсионные выплаты будут учитываться в размере начисленной пенсии за март текущего года.

Куда можно обращаться за субсидией

Граждане могут подавать документы на назначение субсидий и льгот в органы Пенсионного фонда несколькими способами, в зависимости от удобнее:

  • лично, обратившись в избранный сервисный центр ПФУ;
  • почтой в адрес отделения Фонда;
  • дистанционно, через веб-портал е-услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение ПФУ.

Также можно подать документы уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих теробществ, центров предоставления админуслуг и через портал госуслуг "Дія".

Напомним, в Украине апрель является последним месяцем, в котором государство будет выплачивать потребителям ранее назначенные жилищные субсидии. Специалисты рассказали, что делать, чтобы их не лишиться в новом сезоне.

Также мы писали, что в Комитете Совета по вопросам энергетики и ЖКУ после отопительного сезона должен подорожать газ, электроэнергия и вода. 14 апреля Украина официально завершила отопительный сезон 2022-2023 годов.

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