Субсидії в Україні — хто з українців може втратити у квітні

Фахівці розповіли, що робити, щоб надалі отримувати держдопомогу

В Україні квітень є останнім місяцем, у якому держава виплачуватиме споживачам раніше призначені житлові субсидії. Фахівці розповіли, що робити, щоб їх не втратити у новому сезоні.

Про це інформує профільне видання "ГазПравда".

Читайте також:

Хто може втратити допомогу

Як зазначається, для усіх домогосподарств, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, термін її призначення закінчується у квітні цього року. Під час перепризначення в українців можуть забрати право на субсидію, якщо ті матимуть заборгованість за комунальні платежі. Для того, щоб не втратити державну допомогу, потрібно розрахуватися з боргами упродовж поточного місяця.

Так, житлову субсидію не призначають за наявності протермінованої у понад три місяці заборгованості з оплати комунальних послуг, термін позовної давності якої не минув, а загальна сума — більша за 680 гривень.

Споживача можуть не лише позбавити субсидії, а й зобов'язати повернути раніше виплачені кошти. Це може бути у випадку, якщо власник рахунку не повідомив про виникнення обставин, які впливають на перегляд розміру житлової субсидії або права її одержувати. На сповіщення про такі випадки виділяють 30 днів.

Також виплати потрібно повернути, якщо в заяві про отримання субсидії вказані неправдиві відомості.

Таким чином здійснюється контроль цільового використання коштів отримувачами державної допомоги.

При цьому під час воєнного стану правила плати за житлово-комунальні послуги стали більш лояльними: боржників не штрафують та не припиняють надання їм відповідних послуг.

Перепризначення субсидії

Під час оформлення субсидії, необхідно буде надати усі комунальні платіжки, які підтверджують відсутність заборгованості. Якщо споживачеві комунпослуг відмовили у наданні житлової субсидії, то він може подати ще одну заяву. У ній мають бути вказані послуги, за якими відсутня заборгованість з оплати.

Також боржники можуть отримати субсидію, якщо укладуть договір про реструктуризацію боргу. Необхідно укласти із постачальниками комунальних послуг договори про щомісячне рівномірне погашення реструктуризованої заборгованості та своєчасну оплату поточних платежів за житлово-комунальні послуги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні після завершення опалювального сезону 2022-2023 влада має намір порушити мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, встановлений на час війни. Має подорожчати електроенергія, природний газ та вода.

Також раніше у Нафтогазі розповіли, коли в Україні завершиться опалювальний сезон. При цьому опалення в оселях вже поступово вимикають у різних містах.