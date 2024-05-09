Посли ЄС підтримали план Ukraine Facility

Депутати Європарламенту під час голосування. Фото: Вінсент Кесслер/Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Посли країн, що входять до складу ЄС, висловили підтримку Плану для Ukraine Facility та схвалили документ, запропонований Єврокомісією. Тепер необхідно ухвалити рішення щодо реалізації Плану на засіданні Ради ЄС, запланованому на 14 травня.

Про це йдеться у повідомленні міністерства економіки України.

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Як зазначається, найближчим часом очікується підписання відповідних документів між Україною та ЄС для повноцінного запуску програми.

"Вже зараз Україна демонструє прогрес у досягненні певних у Плані реформ – ми виконали 12 індикаторів із 36, передбачених у 2024 році. Виконання п'яти індикаторів першого кварталу дозволило отримати 6 млрд євро фінансової підтримки у березні та квітні. І наша завчасна робота над реалізацією Плану та стійкий курс позитивних державних змін дозволить залучити ще 10 млрд євро підтримки цього року", - наголосила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що у лютому 2024 року Європейський парламент ухвалив регламент програми Ukraine Facility. Згідно з затвердженим регламентом, програма підтримки України від ЄС у розмірі 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік. Європейська Комісія затвердила План для Ukraine Facility 15 квітня та запропонувала його затвердити Раді ЄС.

Згідно з попередніми розрахунками, за планом у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році — 12,5 млрд євро, у 2026 році — 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів за 4-й квартал 2027 року.

Фінансування у рамках першої частини програми здійснюватиметься відповідно до виконання квартальних показників, визначених у Плані для Ukraine Facility. Він визначає ключові реформи та напрями інвестицій, які можуть сприяти сталому економічному зростанню та залученню фінансування для зміцнення потенціалу зростання країни у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Він також включає систему якісного контролю, аудиту та прозорості, яка посилюватиметься в рамках передбачених реформ.

Нагадаємо, Велика Британія внесе додаткові 23 мільйони євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої енергосистеми.

Також ми писали, що українцям у травні 2024 року доступна грошова допомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Зокрема, отримати виплати через мобільні бригади БФ "Право на захист" зі збору даних можна буде у Полтавській області.