Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Посли ЄС підтримали план з фінансової допомоги Україні — скільки грошей виділять arrow

Посли ЄС підтримали план з фінансової допомоги Україні — скільки грошей виділять

9 травня 2024 13:14
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Посли ЄС підтримали план Ukraine Facility
Депутати Європарламенту під час голосування. Фото: Вінсент Кесслер/Reuters
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Посли країн, що входять до складу ЄС, висловили підтримку Плану для Ukraine Facility та схвалили документ, запропонований Єврокомісією. Тепер необхідно ухвалити рішення щодо реалізації Плану на засіданні Ради ЄС, запланованому на 14 травня.

Про це йдеться у повідомленні міністерства економіки України.

Читайте також:

Що таке План для Ukraine Facility і скільки грошей можуть виділити Україні

Як зазначається, найближчим часом очікується підписання відповідних документів між Україною та ЄС для повноцінного запуску програми.

"Вже зараз Україна демонструє прогрес у досягненні певних у Плані реформ – ми виконали 12 індикаторів із 36, передбачених у 2024 році. Виконання п'яти індикаторів першого кварталу дозволило отримати 6 млрд євро фінансової підтримки у березні та квітні. І наша завчасна робота над реалізацією Плану та стійкий курс позитивних державних змін дозволить залучити ще 10 млрд євро підтримки цього року", - наголосила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що у лютому 2024 року Європейський парламент ухвалив регламент програми Ukraine Facility. Згідно з затвердженим регламентом, програма підтримки України від ЄС у розмірі 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік. Європейська Комісія затвердила План для Ukraine Facility 15 квітня та запропонувала його затвердити Раді ЄС.

Згідно з попередніми розрахунками, за планом у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році — 12,5 млрд євро, у 2026 році — 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів за 4-й квартал 2027 року.

Фінансування у рамках першої частини програми здійснюватиметься відповідно до виконання квартальних показників, визначених у Плані для Ukraine Facility. Він визначає ключові реформи та напрями інвестицій, які можуть сприяти сталому економічному зростанню та залученню фінансування для зміцнення потенціалу зростання країни у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Він також включає систему якісного контролю, аудиту та прозорості, яка посилюватиметься в рамках передбачених реформ.

Нагадаємо, Велика Британія внесе додаткові 23 мільйони євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої енергосистеми.

Також ми писали, що українцям у травні 2024 року доступна грошова допомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Зокрема, отримати виплати через мобільні бригади БФ "Право на захист" зі збору даних можна буде у Полтавській області.

Європейський союз
Єврокомісія
фінансова допомога
Україна
фінанси
грошова допомога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка