Допомога від ООН — в Україні стартувала реєстрація на нові виплати

Фіндопомога від ООН — де і коли стартує реєстрація у травні
Українцям у травні 2024 року доступна грошова допомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Зокрема, отримати виплати через мобільні бригади БФ "Право на захист" зі збору даних можна буде у Полтавській області.
Про це йдеться на офіційному сайті УВКБ ООН.
Хто має право на допомогу від ООН та розмір виплат
Допомогу УВКБ ООН за програмою надають особам, які раніше не отримували виплати від міжнародних організацій, а дохід не перевищує 5,4 тис. грн на людину на місяць.
Сума допомоги становить 3,6 тис. грн для кожного члена домогосподарства на три місяці (загалом 10,8 тис. грн).
Заявки можуть подавати:
- внутрішньо переміщені особи (ВПО), які переїхали у Полтавську область після 24 лютого 2022 року;
- жителі, які повернулися на колишню адресу проживання після вимушеного переміщення через повномасштабну війну.
Потрібно відповідати також критеріям вразливості:
- у родині є лише один з батьків з одним чи кількома неповнолітніми дітьми віком чи з громадянами літнього віку від 55 років;
- родину очолює один/кілька самотніх літніх осіб від 55 років чи особа похилого віку з однією/кількома дітьми віком до 18-ти років;
- у родині є одна чи кілька осіб з особливими потребами;
- прийомні родини, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, у який розлучені батьки.
Де і як оформити грошову допомогу
Громадяни мають подати такі документи:
- ідентифікаційний код;
- паспорт, інші документи з посвідченням особи;
- довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
- банківська картка головного заявника;
- свідоцтво про народження дітей;
- документ, де посвідчується законна опіка над дитиною;
- посвідчення чи меддовідка за наявності інвалідності чи хронічної хвороби.
Мобільні групи у Полтавській області працюватимуть за адресами:
- упродовж 8 та 9 травня з 10:00 до 16:00 — у місті Решетилівка, вул. Шевченка, 23;
- 15 травня з 10:00 до 16:00 — у н. п. Оболонь, вул. Соборності, 17;
- 16 травня з 10:00 до 15:00 — у н. п. Варварівка, вул. Лесі Українки, 11;
- протягом 22 та 23 травня з 10:00 до 15:00 — у н. п. Ланна, вул. Миру, 12.
Детальніше дізнатися про грошову допомогу від УВКБ ООН можна на офіційному сайті організації.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні організація "СОС Дитячі Містечка" відкрила реєстрацію на нову грошову допомогу для дітей. За певних умов обіцяють виплати у сумі від 10,8 тис. до 14,5 тис. грн.
Також ми писали, що законодавство передбачає надання працівникам бюджетних установ матеріальної допомоги на оздоровлення. Відомо, які діють правила щодо оздоровчих виплат у 2024 році.
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