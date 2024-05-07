Допомога від ООН — в Україні стартувала реєстрація на нові виплати

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українцям у травні 2024 року доступна грошова допомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Зокрема, отримати виплати через мобільні бригади БФ "Право на захист" зі збору даних можна буде у Полтавській області.

Про це йдеться на офіційному сайті УВКБ ООН.

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Допомогу УВКБ ООН за програмою надають особам, які раніше не отримували виплати від міжнародних організацій, а дохід не перевищує 5,4 тис. грн на людину на місяць.

Сума допомоги становить 3,6 тис. грн для кожного члена домогосподарства на три місяці (загалом 10,8 тис. грн).

Заявки можуть подавати:

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які переїхали у Полтавську область після 24 лютого 2022 року;

жителі, які повернулися на колишню адресу проживання після вимушеного переміщення через повномасштабну війну.

Потрібно відповідати також критеріям вразливості:

у родині є лише один з батьків з одним чи кількома неповнолітніми дітьми віком чи з громадянами літнього віку від 55 років;

родину очолює один/кілька самотніх літніх осіб від 55 років чи особа похилого віку з однією/кількома дітьми віком до 18-ти років;

у родині є одна чи кілька осіб з особливими потребами;

прийомні родини, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, у який розлучені батьки.

Де і як оформити грошову допомогу

Громадяни мають подати такі документи:

ідентифікаційний код;

паспорт, інші документи з посвідченням особи;

довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

банківська картка головного заявника;

свідоцтво про народження дітей;

документ, де посвідчується законна опіка над дитиною;

посвідчення чи меддовідка за наявності інвалідності чи хронічної хвороби.

Мобільні групи у Полтавській області працюватимуть за адресами:

упродовж 8 та 9 травня з 10:00 до 16:00 — у місті Решетилівка, вул. Шевченка, 23;

15 травня з 10:00 до 16:00 — у н. п. Оболонь, вул. Соборності, 17;

16 травня з 10:00 до 15:00 — у н. п. Варварівка, вул. Лесі Українки, 11;

протягом 22 та 23 травня з 10:00 до 15:00 — у н. п. Ланна, вул. Миру, 12.

Детальніше дізнатися про грошову допомогу від УВКБ ООН можна на офіційному сайті організації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні організація "СОС Дитячі Містечка" відкрила реєстрацію на нову грошову допомогу для дітей. За певних умов обіцяють виплати у сумі від 10,8 тис. до 14,5 тис. грн.

Також ми писали, що законодавство передбачає надання працівникам бюджетних установ матеріальної допомоги на оздоровлення. Відомо, які діють правила щодо оздоровчих виплат у 2024 році.