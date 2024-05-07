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Фіндопомога від ООН — де і коли стартує реєстрація у травні

7 травня 2024 08:22
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога від ООН — в Україні стартувала реєстрація на нові виплати
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українцям у травні 2024 року доступна грошова допомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Зокрема, отримати виплати через мобільні бригади БФ "Право на захист" зі збору даних можна буде у Полтавській області.

Про це йдеться на офіційному сайті УВКБ ООН.

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Хто має право на допомогу від ООН та розмір виплат

Допомогу УВКБ ООН за програмою надають особам, які раніше не отримували виплати від міжнародних організацій, а дохід не перевищує 5,4 тис. грн на людину на місяць.

Сума допомоги становить 3,6 тис. грн для кожного члена домогосподарства на три місяці (загалом 10,8 тис. грн).

Заявки можуть подавати:

  • внутрішньо переміщені особи (ВПО), які переїхали у Полтавську область після 24 лютого 2022 року;
  • жителі, які повернулися на колишню адресу проживання після вимушеного переміщення через повномасштабну війну.

Потрібно відповідати також критеріям вразливості:

  • у родині є лише один з батьків з одним чи кількома неповнолітніми дітьми віком чи з громадянами літнього віку від 55 років;
  • родину очолює один/кілька самотніх літніх осіб від 55 років чи особа похилого віку з однією/кількома дітьми віком до 18-ти років;
  • у родині є одна чи кілька осіб з особливими потребами;
  • прийомні родини, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, у який розлучені батьки.

Де і як оформити грошову допомогу

Громадяни мають подати такі документи:

  • ідентифікаційний код;
  • паспорт, інші документи з посвідченням особи;
  • довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
  • банківська картка головного заявника;
  • свідоцтво про народження дітей;
  • документ, де посвідчується законна опіка над дитиною;
  • посвідчення чи меддовідка за наявності інвалідності чи хронічної хвороби.

Мобільні групи у Полтавській області працюватимуть за адресами:

  • упродовж 8 та 9 травня з 10:00 до 16:00 — у місті Решетилівка, вул. Шевченка, 23;
  • 15 травня з 10:00 до 16:00 — у н. п. Оболонь, вул. Соборності, 17;
  • 16 травня з 10:00 до 15:00 — у  н. п. Варварівка, вул. Лесі Українки, 11;
  • протягом 22 та 23 травня з 10:00 до 15:00 — у  н. п. Ланна, вул. Миру, 12.

Детальніше дізнатися про грошову допомогу від УВКБ ООН можна на офіційному сайті організації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні організація "СОС Дитячі Містечка" відкрила реєстрацію на нову грошову допомогу для дітей. За певних умов обіцяють виплати у сумі від 10,8 тис. до 14,5 тис. грн.

Також ми писали, що законодавство передбачає надання працівникам бюджетних установ матеріальної допомоги на оздоровлення. Відомо, які діють правила щодо оздоровчих виплат у 2024 році.

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ООН
фінансова допомога
гроші

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