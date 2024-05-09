Послы ЕС поддержали план Ukraine Facility

Депутаты Европарламента во время голосования. Фото: Винсент Кесслер/Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Послы входящих в ЕС стран выразили поддержку Плана для Ukraine Facility и одобрили документ, предложенный Еврокомиссией. Теперь необходимо принять решение по реализации Плана на заседании Совета ЕС, запланированном на 14 мая.

Об этом говорится в сообщении министерства экономики Украины.

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В ближайшее время ожидается подписание соответствующих документов между Украиной и ЕС для полноценного запуска программы.

"Уже сейчас Украина демонстрирует прогресс в достижении определенных в Плане реформ — мы выполнили 12 индикаторов из 36, предусмотренных в 2024 году. Выполнение пяти индикаторов первого квартала позволило получить 6 млрд евро финансовой поддержки в марте и апреле. И наша заблаговременная работа над реализацией План и устойчивый курс позитивных государственных изменений позволит привлечь еще 10 млрд евро поддержки в этом году", — подчеркнула первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним, что в феврале 2024 Европейский парламент принял регламент программы Ukraine Facility. Согласно утвержденному регламенту, программа поддержки Украины от ЕС в размере 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год. Европейская Комиссия утвердила План для Ukraine Facility 15 апреля и предложила его утвердить Совету ЕС.

Согласно предварительным расчетам, по Плану в 2024 году Украина должна получить 16 млрд евро, в 2025 году — 12,5 млрд евро, в 2026 году — 7,25 млрд евро, 1,2 млрд евро в 2027 году, а также 1, 32 млрд евро в январе 2028 года за выполнение индикаторов за 4 квартал 2027 года.

Финансирование в рамках первой части программы будет осуществляться в соответствии с выполнением квартальных показателей, определенных в Плане для Ukraine Facility. Он определяет ключевые реформы и направления инвестиций, которые могут способствовать устойчивому экономическому росту и привлечению финансирования для укрепления потенциала роста страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Он также включает в себя систему качественного контроля, аудита и прозрачности, которая будет усиливаться в рамках предусмотренных реформ.

Напомним, Великобритания внесет дополнительные 23 миллиона евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Средства будут направлены на восстановление поврежденной энергосистемы.

Также мы писали, что украинцам в мае 2024 доступна денежная помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В частности, получить выплаты через мобильные бригады БФ "Право на защиту" по сбору данных можно будет в Полтавской области.