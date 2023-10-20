Новая почта в ЕС — где заработал новый офис в октябре

Сотрудник почтового отделения. Фото: Новая почта

Украинская логистическая компания "Новая почта" объявила об открытии очередного офиса за пределами страны. На этот раз первое отделение появилось в Таллинне (Эстония).

Об этом сообщили в пресс-центре компании.

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Детальнее о работе Nova Post Europe

Как отмечают в компании, офис в Таллинне будет работать каждый день. Там клиенты смогут получать и отправлять в Украину как обычные посылки, так и большие грузы до 1 тыс. кг.

Срок доставки из Украины в Эстонию составляет не менее пяти дней.

Расценки на услуги Украина-Эстония:

документы — 250 гривен;

посылка до 2 кг — 400 гривен;

посылка до 10 кг — 600 гривен;

посылка до 30 кг — 1,2 тыс. гривен;

груз от 30 до 100 кг — 40 гривен за каждый килограмм.

"Новая почта" в прошлом году заработала в странах Евросоюза, где находятся около 6 миллионов беженцев из Украины.

Эстония стала седьмой страной еврозоны, в которой появилась Nova Post Europe. Уже есть офисы в некоторых городах Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии и Словакии.

Через неделю планируют открыть первый офис в Латвии.

Больше о "Новой почте"

Напомним, "Новая почта" ранее открыла первый офис еще в одной стране Европейского Союза (ЕС). Новое отделение заработало в Чехии.

Также в логистической компании рассказали о планах открытия новых офисов на территории Европейского Союза (ЕС) до конца 2023 года. Ожидается, что новые отделения появятся еще в нескольких странах.