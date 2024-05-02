Робота на пакуванні шоколадних виробів Snickers, Mars, Bounty, Twix та MilkyWay в Угорщині — свіжа вакансія, умови та зарплата

Працівниця складу. Фото ілюстративне: viarwork.com.ua

Українцям пропонують роботу на пакуванні шоколадних виробів Snickers, Mars, Bounty, Twix та MilkyWay у столиці Угорщини Будапешті. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом, харчуванням і платити від 2 800 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Працювати потрібно 5–6 днів на тиждень по 8, 10 або 12 годин щодня. Також є можливість брати додаткові години та виходити на зміни по суботах — за це буде 20% доплати до ставки. Платитимуть від 18 до 20 євро за годину. Аванс можна отримати після двох тижнів роботи. Зарплату платять двічі на місяць на банківську картку або готівкою.

В обов'язки працівників входитиме:

пакування шоколадних виробів;

контроль якості товару;

перевірка пакування на брак.

Вимоги до робітників та переваги

На роботу потрібні чоловіки та жінки віком від 18 до 55 років. Мати досвід роботи не треба. Знати мову необов'язково.

Працівникам надають житло в комфортабельному хостелі з усіма зручностями. В одній кімнаті проживають по 2–3 людини. Сімейні пари живуть окремо. Є безкоштовне дворазове харчування — комплексний обід в їдальні на території виробництва. За місяць роботи можна заробити від 2 800 до 3 100 доларів.

Нагадаємо, у Франції для українців є вакансія на парфумерній фабриці в Марселі. За місяць роботи на пакуванні та стікеруванні продукції можна заробити 2 700 євро.

Також потрібні працівники, які пакуватимуть паперові стаканчики та сортуватимуть за кольорами кришечки на виробництві Starbucks у Польщі. Щомісяця платитимуть від 53 до 70 тисяч гривень.