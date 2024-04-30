Актуальні вакансії на підприємствах, заводах Франції для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови

Платять 2700 євро на місяць — є вакансія на парфумерній фабриці у Франції
Українцям пропонують роботу на парфумерній фабриці у Франції. Роботодавець обіцяє забезпечити житлом і зарплату у розмірі 2 700 євро на місяць. Знання французької мови не вимагається.
Відповідна вакансія з'явилась на сайті LAYBOARD.com у понеділок, 29 квітня.
Що потрібно робити на фабриці у Франції
Виробництво, куди набирають персонал, знаходиться у місті Марсель на півдні Франції. Серед обов'язків працівників: пакування готової продукції, стікерування товарів на складі, перевірка якості продукції.
Заробітна плата та умови праці
Графік роботи на заводі у Франції: 5 днів на тиждень, тривалість робочої зміни — 8-10 годин. У суботу можна працювати за бажанням. Зарплатня — 11-12 євро за годину. На місяць — близько 2 700 євро (майже 115 тис.грн).
Роботодавець обіцяє безкоштовне житло, але працівник буде платити за комунальні послуги. Гуртожиток — поруч із підприємством. Кімнати розраховані на декілька осіб, у спільному користуванні — санвузол, пральна машинка, плита, холодильник, мікрохвильова піч. Сімейним парам надають окремі кімнати.
Робота для українців за кордоном
Нагадаємо, українцям пропонують роботу на складі шоколадок Milka у словацькому місті Сенець. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом у хостелі і платити від 2 500 євро щомісяця.
Також ми писали про актуальні вакансії на кондитерській фабриці в Іспанії (Барселона). Потрібні чоловіки та жінки на процеси пакування, стікерування печива.
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