Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Платять 2700 євро на місяць — є вакансія на парфумерній фабриці у Франції arrow

Платять 2700 євро на місяць — є вакансія на парфумерній фабриці у Франції

30 квітня 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Актуальні вакансії на підприємствах, заводах Франції для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови
Жінка на робочому місці. Фото ілюстративне: randstad.co.uk
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Українцям пропонують роботу на парфумерній фабриці у Франції. Роботодавець обіцяє забезпечити житлом і зарплату у розмірі 2 700 євро на місяць. Знання французької мови не вимагається. 

Відповідна вакансія з'явилась на сайті LAYBOARD.com у понеділок, 29 квітня.

Читайте також:
null
Вакансія для українців, робота на парфумерній фабриці у Франції. Фото: скриншот layboard.com

Що потрібно робити на фабриці у Франції

Виробництво, куди набирають персонал, знаходиться у місті Марсель на півдні Франції. Серед обов'язків працівників: пакування готової продукції, стікерування товарів на складі, перевірка якості продукції. 

Заробітна плата та умови праці 

Графік роботи на заводі у Франції: 5 днів на тиждень, тривалість робочої зміни — 8-10 годин.  У суботу можна працювати за бажанням. Зарплатня — 11-12 євро за годину. На місяць — близько 2 700 євро (майже 115 тис.грн).

Роботодавець обіцяє безкоштовне житло, але працівник буде платити за комунальні послуги. Гуртожиток — поруч із підприємством. Кімнати розраховані на декілька осіб, у спільному користуванні — санвузол, пральна машинка, плита, холодильник, мікрохвильова піч. Сімейним парам надають окремі кімнати.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, українцям пропонують роботу на складі шоколадок Milka у словацькому місті Сенець. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом у хостелі і платити від 2 500 євро щомісяця.

Також ми писали про актуальні вакансії на кондитерській фабриці в Іспанії (Барселона). Потрібні чоловіки та жінки на процеси пакування, стікерування печива. 

гроші
ЄС
вакансії
де шукати роботу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри