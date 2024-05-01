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Зарплата до 70 000 грн — робота на виробництві стаканчиків Starbucks у Польщі

1 травня 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Актуальні вакансії на підприємствах Польщі для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови
Робітник на виробництві паперових стаканчиків. Фото ілюстративне: papperskopp.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Українцям пропонують офіційне працевлаштування (умова о праце) з оплачуваною відпусткою, лікарняним на виробництві паперових стаканчиків Starbucks у Польщі. Зарплата — від 53 000 до 70 000 грн на місяць. Можна працювати без досвіду роботи та знання мови. 

Відповідна вакансія з'явилась на сайті з пошуку роботи jooble у понеділок, 29 квітня.

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Що треба робити на виробництві паперових стаканчиків 

В описі вакансії зазначено, що на виробництві немає сторонніх запахів та шумів. Працівники займаються пакування стаканчиків (100 штук в одному блоці), сортують кришечки за кольорами, контролюють якість продукції на конвеєрі. 

На підприємстві видають робочий одяг. Під час коротеньких перерв всі працівники можуть пити безкоштовні чай або каву, купити комплексний обід зі знижкою. 

Графік роботи, заробітна плата та житлове питання 

Робітник може праціювати 5 або 6 днів на тиждень. Тривалість зміни — 8-12 годин. Ставка — 23,75 злотих на годину (близько 230 грн). В залежності від кількості відпрацьованих годин зарплата коливається від 5 300 до 7 000 злотих на місяць. 

Роботодавець розселяє працівників у квартирах з усіма зручностями. Одна кімната розрахована на 2-3 людини. Сімейні пари живуть в окремих кімнатах. За житло платити не треба. 

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, українцям пропонують роботу на складі шоколадок Milka у словацькому місті Сенець. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом у хостелі і платити від 2 500 євро щомісяця.

Також ми писали про актуальні вакансії на кондитерській фабриці в Іспанії (Барселона). Потрібні чоловіки та жінки на процеси пакування, стікерування печива. 

Польща
робота
завод
вакансії
закордон

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