Работа на упаковке шоколадных изделий Snickers, Mars, Bounty, Twix и MilkyWay в Венгрии — свежая вакансия, условия и зарплата

Работница склада. Фото иллюстративное: viarwork.com.ua

Украинцам предлагают работу по упаковке шоколадных изделий Snickers, Mars, Bounty, Twix и MilkyWay в столице Венгрии Будапеште. Работодатель обещает обеспечить работников жильем, питанием и платить от 2 800 евро ежемесячно.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

Работать нужно 5–6 дней в неделю по 8, 10 или 12 часов в день. Также есть возможность брать дополнительные часы и выходить на смены по субботам — за это будет 20% доплаты к ставке. Будут платить от 18 до 20 евро в час. Аванс можно получить через две недели работы. Зарплату платят дважды в месяц на банковскую карту или наличными.

В обязанности работников будет входить:

упаковка шоколадных изделий;

контроль качества товара;

проверка упаковки на брак.

Требования к рабочим и преимущества

На работу нужны мужчины и женщины от 18 до 55 лет. Иметь опыт работы не нужно. Знать язык необязательно.

Работникам предоставляют жилье в комфортабельном хостеле со всеми удобствами. В одной комнате проживают по 2–3 человека. Семейные пары живут по отдельности. Есть бесплатное двуразовое питание — комплексный обед в столовой на территории производства. За месяц работы можно заработать от 2 800 до 3 100 долларов.

Напомним, во Франции для украинцев есть вакансия на парфюмерной фабрике в Марселе. За месяц работы на упаковке и стикеровании продукции можно заработать 2700 евро.

Также нужны работники, которые будут упаковывать бумажные стаканчики и сортировать по цвету крышечки на производстве Starbucks в Польше. Ежемесячно будут платить от 53 до 70 тысяч гривен.