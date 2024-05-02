Работа на упаковке шоколадных изделий Snickers, Mars, Bounty, Twix и MilkyWay в Венгрии — свежая вакансия, условия и зарплата

Нужны упаковщики шоколадных батончиков Snickers и Bounty в Венгрии — зарплата до 2 800 евро
Украинцам предлагают работу по упаковке шоколадных изделий Snickers, Mars, Bounty, Twix и MilkyWay в столице Венгрии Будапеште. Работодатель обещает обеспечить работников жильем, питанием и платить от 2 800 евро ежемесячно.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы LAYBOARD.com.
Условия работы
Работать нужно 5–6 дней в неделю по 8, 10 или 12 часов в день. Также есть возможность брать дополнительные часы и выходить на смены по субботам — за это будет 20% доплаты к ставке. Будут платить от 18 до 20 евро в час. Аванс можно получить через две недели работы. Зарплату платят дважды в месяц на банковскую карту или наличными.
В обязанности работников будет входить:
- упаковка шоколадных изделий;
- контроль качества товара;
- проверка упаковки на брак.
Требования к рабочим и преимущества
На работу нужны мужчины и женщины от 18 до 55 лет. Иметь опыт работы не нужно. Знать язык необязательно.
Работникам предоставляют жилье в комфортабельном хостеле со всеми удобствами. В одной комнате проживают по 2–3 человека. Семейные пары живут по отдельности. Есть бесплатное двуразовое питание — комплексный обед в столовой на территории производства. За месяц работы можно заработать от 2 800 до 3 100 долларов.
Напомним, во Франции для украинцев есть вакансия на парфюмерной фабрике в Марселе. За месяц работы на упаковке и стикеровании продукции можно заработать 2700 евро.
Также нужны работники, которые будут упаковывать бумажные стаканчики и сортировать по цвету крышечки на производстве Starbucks в Польше. Ежемесячно будут платить от 53 до 70 тысяч гривен.
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