Працевлаштування у Франції — роботодавці масово звуть українців на роботу
У 2023 році у Франції спостерігалася значна нестача робочих кадрів у різних секторах, подібно до інших європейських країн. Особливо гостро дефіцит робітників відчувався у галузях будівництва, виробництва, машинобудування, аграрного сектору, медицини та інформаційних технологій
Про це повідомила пресслужба Європейського агентства з працевлаштування у п'ятницю, 23 лютого.
Які найпопулярніші професії у Франції
Серед професій, які мають найбільший попит, значиться:
- бухгалтера;
- слюсарі;
- програмісти;
- муляри;
- менеджери з ділових послуг;
- столяри;
- бетоноукладачі;
- оператори будівельної техніки, електрики;
- оператори виробництва, працівники мобільних та лісових господарств;
- монтажники та зварювальники.
Усього було відзначено дефіцит у 38 спеціальностях, що створює сприятливі умови для працевлаштування іноземних фахівців, включаючи пропозиції для жінок. Їм пропонуються такі посади:
- кухар;
- прибиральниця;
- фізіотерапевт;
- медичний помічник;
- кравчиня;
- медсестра та фармацевт.
Професії для українців без знання мови
Для українців, які не володіють французькою мовою, доступні вакансії у сфері обслуговування, включаючи роботу в готелях, на кухні, сезонні роботи, а також вакансії складських працівників, швачок, прибиральниць, кухарів та садівників із зарплатами, що варіюються залежно від посади та досвіду роботи.
Найбільш популярними пропозиціями роботи для українців є вакансії на складах харчових продуктів, у цехах одягу, на складах овочів, у теплицях для збирання грибів та домашньому господарстві, з місячними заробітками, що досягають до 2700 євро.
Нагадаємо, у Польщі зменшується кількість працівників з України. Тепер, щоби заповнити вакантні місця, польські роботодавці приваблюють все більше людей з інших країн.
Раніше ми повідомляли про роботу в Німеччині, які вакансії доступні українцям і скільки можна заробити. Серед причин переїзду до цієї країни біженці з України найчастіше називають високу заробітну плату.
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