Працевлаштування у Франції — роботодавці масово звуть українців на роботу

Співбесіда на роботу. Фото: freepik.com

У 2023 році у Франції спостерігалася значна нестача робочих кадрів у різних секторах, подібно до інших європейських країн. Особливо гостро дефіцит робітників відчувався у галузях будівництва, виробництва, машинобудування, аграрного сектору, медицини та інформаційних технологій

Про це повідомила пресслужба Європейського агентства з працевлаштування у п'ятницю, 23 лютого.

Які найпопулярніші професії у Франції

Серед професій, які мають найбільший попит, значиться:

бухгалтера;

слюсарі;

програмісти;

муляри;

менеджери з ділових послуг;

столяри;

бетоноукладачі;

оператори будівельної техніки, електрики;

оператори виробництва, працівники мобільних та лісових господарств;

монтажники та зварювальники.

Усього було відзначено дефіцит у 38 спеціальностях, що створює сприятливі умови для працевлаштування іноземних фахівців, включаючи пропозиції для жінок. Їм пропонуються такі посади:

кухар;

прибиральниця;

фізіотерапевт;

медичний помічник;

кравчиня;

медсестра та фармацевт.

Професії для українців без знання мови

Для українців, які не володіють французькою мовою, доступні вакансії у сфері обслуговування, включаючи роботу в готелях, на кухні, сезонні роботи, а також вакансії складських працівників, швачок, прибиральниць, кухарів та садівників із зарплатами, що варіюються залежно від посади та досвіду роботи.

Найбільш популярними пропозиціями роботи для українців є вакансії на складах харчових продуктів, у цехах одягу, на складах овочів, у теплицях для збирання грибів та домашньому господарстві, з місячними заробітками, що досягають до 2700 євро.

Нагадаємо, у Польщі зменшується кількість працівників з України. Тепер, щоби заповнити вакантні місця, польські роботодавці приваблюють все більше людей з інших країн.

Раніше ми повідомляли про роботу в Німеччині, які вакансії доступні українцям і скільки можна заробити. Серед причин переїзду до цієї країни біженці з України найчастіше називають високу заробітну плату.