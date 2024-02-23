Трудоустройство во Франции — работодатели массово зовут украинцев на работу

Собеседование на работу. Фото: freepik.com

В 2023 году во Франции наблюдалась значительная нехватка рабочих кадров в различных секторах, подобно другим европейским странам. Особенно остро дефицит рабочих ощущался в отраслях строительства, производства, машиностроения, аграрного сектора, медицины и информационных технологий

Об этом сообщила пресс-служба Европейского агентства по трудоустройству в пятницу, 23 февраля.

Какие самые востребованные профессии во Франции

Среди профессий, пользующихся наибольшим спросом, значится:

бухгалтера;

слесари;

программисты;

каменщики;

менеджеры по деловым услугам;

столяры;

бетоноукладчики;

операторы строительной техники, электрики;

операторы производства, работники мобильных и лесных хозяйств;

монтажники и сварщики.

Всего был отмечен дефицит в 38 специальностях, что создает благоприятные условия для трудоустройства иностранных специалистов, включая предложения для женщин. Им предлагаются следующие должности:

повар;

уборщица;

физиотерапевт;

медицинский ассистент;

портниха;

медсестра и фармацевт.

Профессии для украинцев без знания языка

Для украинцев, не владеющих французским языком, доступны вакансии в сфере обслуживания, включая работу в отелях, на кухне, сезонные работы, а также вакансии складских работников, швей, уборщиц, поваров и садовников с зарплатами, варьирующимися в зависимости от должности и опыта работы.

Наиболее востребованными предложениями работы для украинцев являются вакансии на складах продуктов питания, в цехах одежды, на складах овощей, в теплицах для сбора грибов и в домашнем хозяйстве, с месячными заработками, достигающими до 2700 евро.

Напомним, в Польше уменьшается количество работников из Украины. Теперь, чтобы заполнить вакантные места, польские работодатели привлекают все больше людей из других стран.

Ранее мы сообщали о работе в Германии — какие вакансии доступны украинцам и сколько можно заработать. Среди причин переезда в эту страну беженцы из Украины чаще называют высокую заработную плату.