Трудоустройство во Франции — работодатели массово зовут украинцев на работу
В 2023 году во Франции наблюдалась значительная нехватка рабочих кадров в различных секторах, подобно другим европейским странам. Особенно остро дефицит рабочих ощущался в отраслях строительства, производства, машиностроения, аграрного сектора, медицины и информационных технологий
Об этом сообщила пресс-служба Европейского агентства по трудоустройству в пятницу, 23 февраля.
Какие самые востребованные профессии во Франции
Среди профессий, пользующихся наибольшим спросом, значится:
- бухгалтера;
- слесари;
- программисты;
- каменщики;
- менеджеры по деловым услугам;
- столяры;
- бетоноукладчики;
- операторы строительной техники, электрики;
- операторы производства, работники мобильных и лесных хозяйств;
- монтажники и сварщики.
Всего был отмечен дефицит в 38 специальностях, что создает благоприятные условия для трудоустройства иностранных специалистов, включая предложения для женщин. Им предлагаются следующие должности:
- повар;
- уборщица;
- физиотерапевт;
- медицинский ассистент;
- портниха;
- медсестра и фармацевт.
Профессии для украинцев без знания языка
Для украинцев, не владеющих французским языком, доступны вакансии в сфере обслуживания, включая работу в отелях, на кухне, сезонные работы, а также вакансии складских работников, швей, уборщиц, поваров и садовников с зарплатами, варьирующимися в зависимости от должности и опыта работы.
Наиболее востребованными предложениями работы для украинцев являются вакансии на складах продуктов питания, в цехах одежды, на складах овощей, в теплицах для сбора грибов и в домашнем хозяйстве, с месячными заработками, достигающими до 2700 евро.
Напомним, в Польше уменьшается количество работников из Украины. Теперь, чтобы заполнить вакантные места, польские работодатели привлекают все больше людей из других стран.
Ранее мы сообщали о работе в Германии — какие вакансии доступны украинцам и сколько можно заработать. Среди причин переезда в эту страну беженцы из Украины чаще называют высокую заработную плату.
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