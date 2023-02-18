Работа в Киеве — какие актуальные вакансии и сколько платят

В начале февраля в базе данных 4,4 тысячи вакансий

Киевский городской центр занятости рассказал о ситуации на рынке труда в столице. В частности, в феврале работодатели ищут 4,4 тысячи специалистов со средней зарплатой в 11,5 тысячи гривен.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Какие сейчас актуальные вакансии

Так, во время войны больше всего предложений работы в Киеве для работников-коммунальщиков (комплексной уборки и содержания домов с прилегающими территориями). Размещено 360 таких вакансий.

Ищут 277 учителей, 237 водителей.

Еще есть шансы на трудоустройство у таких специалистов:

швеи — 136;

медицинские сестры и братья — 112;

продавцы продовольственных товаров — 97;

слесари-сантехники — 95;

фармацевты — 77;

уборщики служебных помещений — 71;

электромонтеры — 66;

дворники — 64;

повара — 58;

воспитатели заведений дошкольного образования — 50;

слесари аварийно-восстановительных работ — 49;

монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов — 48;

врачи общей практики, семейные врачи — 41;

социальные рабочие — 41;

слесари-ремонтники — 40;

электрогазосварщики — 39;

токари — 35;

инженеры — 31;

практические психологи — 30;

электромеханики — 30;

руководители кружков — 29;

музыкальные руководители — 28;

бухгалтеры — 28.

Какие зарплаты предлагают киевлянам

Данная работа не всегда высокооплачиваемая. Так, заработная плата в вакансиях, предлагаемых работодателями, составляет в среднем 11,5 тыс. грн.

Самая высокая зарплата у работников IТ-сферы. Инженеры по программному обеспечению компьютеров и специалисты по разработке компьютерных программ могут рассчитывать на ежемесячную зарплату в 110 тыс. грн. Специалисты по разработке и тестированию программного обеспечения и инженеры-программисты получают вдвое меньше — 63 и 57 тыс. грн соответственно.

Далее по величине зарплаты идут руководители среднего звена:

директор департамента — 45 тыс. грн;

менеджер по персоналу — 35,5 тыс. грн;

начальник службы — 33 тыс. грн.

25–26 тыс. грн получают представители рабочих профессий. Среди них: кузнецы на молотах и прессах, стрелки, колористы, слесари-дизелисты, машинисты каротажной станции, мотористы. Столько также зарабатывают инженеры по охране природных экосистем, аналитики по вопросам финансово-экономической безопасности и инженер по ремонту.

20–25 тыс. грн. — средняя зарплата врачей, менеджеров (управителей), облицовщиков, техников и заведующих лабораториями.

Напомним, в Украине некоторым категориям граждан правительство поможет трудоустроиться. Министерство экономики инициирует запуск проекта "Работа без барьеров".

Также мы писали, что в Украине продолжается тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за последний месяц на 32 тысяч уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.