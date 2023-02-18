Работа в Киеве — какие актуальные вакансии и сколько платят

Трудоустройство в Киеве: какие актуальные вакансии и сколько платят
Киевский городской центр занятости рассказал о ситуации на рынке труда в столице. В частности, в феврале работодатели ищут 4,4 тысячи специалистов со средней зарплатой в 11,5 тысячи гривен.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
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Какие сейчас актуальные вакансии
Так, во время войны больше всего предложений работы в Киеве для работников-коммунальщиков (комплексной уборки и содержания домов с прилегающими территориями). Размещено 360 таких вакансий.
Ищут 277 учителей, 237 водителей.
Еще есть шансы на трудоустройство у таких специалистов:
- швеи — 136;
- медицинские сестры и братья — 112;
- продавцы продовольственных товаров — 97;
- слесари-сантехники — 95;
- фармацевты — 77;
- уборщики служебных помещений — 71;
- электромонтеры — 66;
- дворники — 64;
- повара — 58;
- воспитатели заведений дошкольного образования — 50;
- слесари аварийно-восстановительных работ — 49;
- монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов — 48;
- врачи общей практики, семейные врачи — 41;
- социальные рабочие — 41;
- слесари-ремонтники — 40;
- электрогазосварщики — 39;
- токари — 35;
- инженеры — 31;
- практические психологи — 30;
- электромеханики — 30;
- руководители кружков — 29;
- музыкальные руководители — 28;
- бухгалтеры — 28.
Какие зарплаты предлагают киевлянам
Данная работа не всегда высокооплачиваемая. Так, заработная плата в вакансиях, предлагаемых работодателями, составляет в среднем 11,5 тыс. грн.
Самая высокая зарплата у работников IТ-сферы. Инженеры по программному обеспечению компьютеров и специалисты по разработке компьютерных программ могут рассчитывать на ежемесячную зарплату в 110 тыс. грн. Специалисты по разработке и тестированию программного обеспечения и инженеры-программисты получают вдвое меньше — 63 и 57 тыс. грн соответственно.
Далее по величине зарплаты идут руководители среднего звена:
- директор департамента — 45 тыс. грн;
- менеджер по персоналу — 35,5 тыс. грн;
- начальник службы — 33 тыс. грн.
25–26 тыс. грн получают представители рабочих профессий. Среди них: кузнецы на молотах и прессах, стрелки, колористы, слесари-дизелисты, машинисты каротажной станции, мотористы. Столько также зарабатывают инженеры по охране природных экосистем, аналитики по вопросам финансово-экономической безопасности и инженер по ремонту.
20–25 тыс. грн. — средняя зарплата врачей, менеджеров (управителей), облицовщиков, техников и заведующих лабораториями.
Напомним, в Украине некоторым категориям граждан правительство поможет трудоустроиться. Министерство экономики инициирует запуск проекта "Работа без барьеров".
Также мы писали, что в Украине продолжается тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за последний месяц на 32 тысяч уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.