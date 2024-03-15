Помощь ВПЛ — Минсоцполитики предлагает изменить правила

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С марта 2024 года помощь на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) потеряли граждане, не относящиеся к категории наиболее уязвимых. Однако в Министерстве социальной политики предлагают изменить правила, расширив список таких лиц.

Об этом информирует пресс-служба Министерства социальной политики.

Читайте также:

Что предлагают изменить в помощи ВПЛ

Как отмечается, Минсоцполитики предлагает расширить список категорий официальных переселенцев, получающих помощь на жительство. Кроме того, хотят продлить сроки принятия заявлений от граждан на такую помощь.

В частности, планируют предоставить следующее право:

детям, устроенным в семьи патронатного воспитателя;

детям, временно устроенным в семьи родственников, знакомых, приемные семьи, детский дом семейного типа (если среднемесячный общий доход на одного получателя не превышает 9,45 тыс. грн);

людям старше 55 лет;

людям с инвалидностью третьей группы (если доход на одного получателя не выше 9,45 тыс. грн.);

людям, ухаживающим за ребенком до трех лет или ребенком, которому требуется уход, до шести лет;

людям с тяжелыми формами болезней, у которых нет инвалидности;

семьям, где есть дети до 18 лет или до 23 лет, которые являются студентами дневной/дуальной формы обучения в учебных заведениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования.

Что касается продолжительности приема заявлений на переназначение помощи для ВПЛ, то период предлагают продлить до 30 апреля текущего года.

Что изменилось в выплатах для ВПЛ с марта

Правительство в этом году решило свернуть широкую поддержку переселенцев, изменив общий принцип выплаты пособия. Согласно новому постановлению №709, в марте для расчета будут брать совокупный доход всех членов такой семьи.

Также автоматически продлили начисление выплат только уязвимым категориям граждан. А именно:

людям с инвалидностью первой или второй группы;

детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

тяжелобольным детям;

сиротам и детям, лишенным родительской опеки;

родителям-воспитателям и приемным родителям;

пенсионерам, имеющим пенсию менее 9,44 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее юристы перечислили случаи, когда внутренне перемещенные лица имеют право повторно оформить выплаты на жительство. Восстановить получение помощи могут далеко не все.

Также мы писали, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разъяснило выплаты для внутренне перемещенных лиц, проживающих в интернатных учреждениях. Они имеют право на помощь государства.