Пенсии по возрасту в 2024-м — кто не получит выплаты в 60 лет

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Украине требования к назначению пенсии по возрасту усилятся уже за считанные дни. В 2024 году гражданам потребуется большее количество страхового стажа, чтобы иметь право выхода на "заслуженный отдых".

Об этом идет речь в материалах Министерства социальной политики.

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Что нужно знать о страховом стаже

По украинскому законодательству, каждый украинец и украинка имеют право выходить на пенсию после того, как им исполнится 60 лет.

В 2023 году в большинстве случаев, кроме определенных законодательством исключений, право на это имеют граждане, чей страховой стаж превышает 30 лет. Однако до 2028 года он будет ежегодно меняться.

Как объясняют в Минсоцполитики, "страховым стажем" считается не тот период, в течение которого украинец фактически работал, а тот, в течение которого работодатель делал взносы за него в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Также имеет значение сама сумма отчислений. В частности, периоды трудовой деятельности (работа или военная служба), приобретенные гражданином до 1 января 2004 года, также относят к стажу.

Требования к страховому стажу в 2024 году

Согласно статье 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", изменится продолжительность страхового стажа, предусматривающего право на назначение пенсии по возрасту в 2024-м. Он будет составлять:

при достижении возраста 60 лет — не менее 31 года;

при достижении возраста 63 года — не менее 21 года;

при достижении возраста 65 лет — не менее 15 лет.

Как изменятся выплаты пенсионеров в 2024 году

По планам украинского правительства, в следующем году повысят минимальные и максимальные пенсионные выплаты.

В частности, с 1 января минимальная пенсия в стране вырастет с 2,09 до 2,36 тыс. грн. То есть на 268 грн больше.

В то же время максимальная повысится с 20,93 тыс. грн до 23,61 тыс. грн.

Связано это с изменением в сторону увеличения суммы прожиточного минимума. Ожидается, что в 2024 году она составит 2,92 тыс. грн.

Следует отметить, что право на высокие пенсии имеют государственные служащие, сотрудники местного самоуправления, народные депутаты и ученые.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине некоторые граждане имеют право выходить на "заслуженный отдых" раньше других. Так, пенсию по выслуге лет могут назначать с 45 лет военнослужащим.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.