Прибутки ПриватБанку знизилися — у фінустанові пояснили, що сталося

Люди проходять поруч ПриватБанку. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Державний комерційний банк "ПриватБанк" підбив підсумки роботи за перший квартал 2024 року. Установа заробила 13,86 мільярда гривень чистого прибутку, що менше на 14%, ніж за такий самий період торік.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку в четвер, 25 квітня.

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У банку зазначають, що на зниженні прибутків позначилося підвищення ставки оподаткування для банків та зміни макроекономічних умов на внутрішньому й міжнародному ринках.

Так, перед сплатою податків ПриватБанк мав 18,7 млрд грн, із них 4,8 млрд грн склали податки на прибуток.

"Позитивний вплив на результати 1 кварталу 2024 року має часткове розформування резервів за кредитами як результат високої якості кредитного портфеля. При цьому реінвестування банком коштів від погашень по ОВДП (в іноземній валюті) в облігації з більш тривалим терміном потребувало додаткових резервів під ці цінні папери", — розповіли в фінустанові.

До того ж девальвація гривні в першому кварталі 2024 року спричинила негативну переоцінку валютної позиції банку. Проте, ця негативна динаміка була збалансована позитивним результатом переоцінки індексованих ОВДП. Загалом ці переоцінки суттєво вплинули на фінансовий результат банку на суму 1,4 млрд грн.

Підсумки роботи ПриватБанку за перший квартал 2024 року. Фото: t.me/PrivatBank_insider

Нагадаємо, що ПриватБанк планує розширити діяльність. Розглядає можливість виходу на ринки ЄС.

Також ми писали, що ПриватБанк розриває співпрацю з ФОП. Клієнтам залишають можливість переказати гроші на інший рахунок.