ПриватБанк розриває співпрацю з бізнесменами — пояснення фінустанови

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ПриватБанк розриває співпрацю з фізособами-підприємцями (ФОП) без будь-якого пояснення причин. Клієнтам залишають лише можливість переказати гроші на інший рахунок.

Про такий черговий випадок йдеться на порталі Мinfin.

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Як розповіла одна з клієнток ПриватБанку, фінустанова з власної ініціативи припинила ділові відносини з фізособою-підприємцем без жодних пояснень чи будь-яких запитів щодо підтвердження здійснення фінансових операцій.

Жінка розповіла, що звернулася у службу підтримки "Приват24", де розповіла про проблему блокування рахунку, без можливості переказати гроші на інший рахунок.

"Банк відмовився вказати призначення платежу згідно з моєю заявою та блокує кошти з посиланням на статтю 15 Закону, а інші банки також відмовляються їх приймати. Як отримати власні кошти, що залишилися заблокованими", — йдеться у скарзі.

Відповідь ПриватБанку на скаргу клієнта

Представники ПриватБанку повідомили, що діють в рамках вимог до фінансового моніторингу. Щодо заблокованих коштів, то запропонували переказати залишок грошей на рахунок в інший банк.

Це можливо тільки після надання необхідних документів та заяв про перерахування.

Як переказати кошти із закритих рахунків

Так, у разі розірванні ділових відносин фінустанова дає змогу переведення залишків коштів в інший банк.

Для цього потрібно звернутися у будь-яке відділення банку. Гроші перерахують на основі поданих:

реквізитів рахунку, відкритого в іншому банку на ім'я клієнта;

документів, де підтверджуються повноваження розпоряджатися рахунком;

документів, де засвідчується особа;

документа, що засвідчує реєстрацію у Держреєстрі фізосіб-платників податків та є реєстраційний номер облікової картки платника податків;

заяви про перерахування залишків суми.

Джерело: Мінфін

Як успішно пройти фінансовий моніторинг

Раніше юристи пояснювали, що для того, щоб успішно пройти фінансовий моніторинг, необхідно довести банку такі факти:

діяльність та дохід законні;

відбувається сплата податків (або особа звільнена від сплати податків).

Доказами легальності отриманих коштів можуть бути, наприклад:

довідка з роботи, де вказані доходи;

митна декларація;

документи з підтвердженням отримання компенсацій, виплат;

копії документів, де підтверджується одержання майна.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні фінустанови надсилають запити клієнтам на перевірку джерел походження наявних коштів на банківській картці, декому у результаті відповідних перевірок блокують рахунок. Щоб цього не трапилося, потрібно знати, чому та за яких умов банки просять від клієнтів підтвердження доходів та як пройти фінмоніторинг.

Раніше ми писали, що у клієнтки державного "ПриватБанку" викрали мобільний телефон та списали з кредитної картки 28,6 тис. гривень. Проте суд не став на бік жінки, виявивши з її боку помилку.