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ПриватБанк планує вийти на ринки ЄС — що відомо

18 квітня 2024 09:02
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк має намір розширити діяльність — розглядає країни ЄС
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Найбільша державна фінустанова України "ПриватБанк" планує розширити діяльність. Розглядає можливість виходу на ринки Європейського Союзу (ЄС).

Про такі наміри розповів голова правління Герхард Бьош, повідомляє видання Forbes.

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Вихід ПриватБанку на ринки ЄС

За його словами, держбанк оцінює доцільність виходу на ринок двох європейських країн. Йдеться про масштабні проєкти в країнах, де зосереджено найбільше українських біженців.

"Навіть якщо це буде лише умовно Польща, яка досить близька у багатьох відношеннях до України, це був би дуже великий проєкт", — розповів він, зауваживши, що також спробують вийти на ринок Німеччини, де найбільше громадян з України.

Бьош наголосив, що ПриватБанк оцінює доцільність відповідного кроку.

"Що ми можемо отримати? Це лише репутація, коли ми зможемо сказати: дивіться, ми тепер міжнародні? Чи ми справді розраховуємо на економічну вигоду? Остаточної відповіді поки немає", — повідомив він.

Фінустанова має намір визначитись з відповідного питання до кінця 2024 року.

За словами голови правління, банк зацікавлений у розширенні своєї клієнтської бази, однак це повинно бути органічно.

"Ми не хочемо стрибати в бізнеси та ринки, яких ми не розуміємо", — додав Герхард Бьош.

Результати діяльності ПриватБанку у 2023 році

За даними пресслужби, ПриватБанк у 2023 році наростив чистий прибуток на кілька мільярдів гривень. Загалом банк заробив 37,76 мільярда гривень чистого прибутку.

Показник на 7,6 мільярда гривень перевершив фінансовий результат 2022 року. Обсяг чистого процентного прибутку банку сукупно збільшився на 19,7 мільярда гривень.

Фінустанова сплатила до державного бюджету 26,8 мільярда гривень податку на прибуток (з урахуванням 8,2 мільярда гривень передоплати у 2021-2022 роках із дивідендами). Для порівняння — у 2021-2022 банк сплатив 8,5 мільярда гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк представив публічну версію свого сервісу "Конверти", призначеного перш за все для волонтерів та благодійників, щоб збирати кошти на гуманітарні проєкти, підтримку ЗСУ та інші добрі справи. Крім того, "Конверти" допоможуть кожному клієнту ефективно та "розумно" керувати своїми фінансами.

Також повідомлялося, що ПриватБанк обіцяє кешбек за заправку автомобілів на деяких АЗС. Взяти участь в акції можуть власники карток Mastercard "Універсальна" та "Універсальна Gold".

Європейський союз
Польща
Німеччина
ПриватБанк
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