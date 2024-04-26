Прибыли ПриватБанка снизились — в финучреждении объяснили, что произошло

Люди проходят мимо ПриватБанка. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Государственный коммерческий банк "ПриватБанк" подвел итоги работы за первый квартал 2024 года. Учреждение заработало 13,86 миллиарда гривен чистой прибыли, что меньше на 14%, чем за такой же период в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка в четверг, 25 апреля.

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В банке отмечают, что на снижении доходов сказалось повышение ставки налогообложения для банков и изменения макроэкономических условий на внутреннем и международном рынках.

Так, перед уплатой налогов ПриватБанк составил 18,7 млрд грн, из них 4,8 млрд грн составили налоги на прибыль.

"Позитивное влияние на результаты 1 квартала 2024 года имеет частичное расформирование резервов по кредитам как результат высокого качества кредитного портфеля. При этом реинвестирование банком средств от погашений по ОВГЗ (в иностранной валюте) в облигации с более длительным сроком требовало дополнительных резервов под эти ценные бумаги", — рассказали в финучреждении.

К тому же девальвация гривны в первом квартале 2024 года привела к негативной переоценке валютной позиции банка. Однако эта отрицательная динамика была сбалансирована положительным результатом переоценки индексированных ОВГЗ. В целом, эти переоценки существенно повлияли на финансовый результат банка на сумму 1,4 млрд грн.

Результаты работы ПриватБанка за первый квартал 2024 года. Фото: t.me/PrivatBank_insider

Напомним, что ПриватБанк планирует расширить деятельность. Рассматривает возможность выхода на рынок ЕС.

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