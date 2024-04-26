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Прибыли ПриватБанка снизились — в финучреждении объяснили, что произошло

26 апреля 2024 04:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Прибыли ПриватБанка снизились — в финучреждении объяснили, что произошло
Люди проходят мимо ПриватБанка. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Государственный коммерческий банк "ПриватБанк" подвел итоги работы за первый квартал 2024 года. Учреждение заработало 13,86 миллиарда гривен чистой прибыли, что меньше на 14%, чем за такой же период в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка в четверг, 25 апреля.

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В банке отмечают, что на снижении доходов сказалось повышение ставки налогообложения для банков и изменения макроэкономических условий на внутреннем и международном рынках.

Так, перед уплатой налогов ПриватБанк составил 18,7 млрд грн, из них 4,8 млрд грн составили налоги на прибыль.

"Позитивное влияние на результаты 1 квартала 2024 года имеет частичное расформирование резервов по кредитам как результат высокого качества кредитного портфеля. При этом реинвестирование банком средств от погашений по ОВГЗ (в иностранной валюте) в облигации с более длительным сроком требовало дополнительных резервов под эти ценные бумаги", — рассказали в финучреждении.

К тому же девальвация гривны в первом квартале 2024 года привела к негативной переоценке валютной позиции банка. Однако эта отрицательная динамика была сбалансирована положительным результатом переоценки индексированных ОВГЗ. В целом, эти переоценки существенно повлияли на финансовый результат банка на сумму 1,4 млрд грн.

Сколько ПриватБанк заработал денег за первый квартал 2024 года
Результаты работы ПриватБанка за первый квартал 2024 года. Фото: t.me/PrivatBank_insider

Напомним, что ПриватБанк планирует расширить деятельность. Рассматривает возможность выхода на рынок ЕС.

Также мы писали, что ПриватБанк разрывает сотрудничество с ФЛП. Клиентам оставляют возможность перевести деньги на другой счет.

ПриватБанк
деньги
экономика
финансы

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