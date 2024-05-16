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Прибыль крупнейших российских банков резко снизилась — в чем причина

16 мая 2024 15:46
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Прибыли 20 крупнейших банков РФ обрушились — в чем причина
Отделение банка в Москве. Фото: росСМИ
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Крупнейшие российские банки, такие как Альфа-банк, ВТБ и Совкомбанк, отметили значительное ухудшение финансовых показателей. В отдельных случаях чистая прибыль этих банков уменьшилась в разы.

Об этом сообщают росСМИ.

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Из числа 50 крупнейших банков России, примерно 20 отметились снижением прибыли, в ряде случаев он сократился в несколько раз. Например, прибыль "Почта-банка" уменьшилась в 31,2 раза, до 190 млн рублей (свыше 2 млрд долларов), у "Зенита" — в 7,5 раза, до 174 млн рублей (около 1,9 млн долларов), а в ХКФ-банке — в 5,5 раза, до 815 млн рублей (около 9 млн долларов).

Прибыль "Альфа-банка" также значительно уменьшилась более чем в три раза до 8,5 млрд рублей (почти 95 млн долларов), ВТБ и "Совкомбанка" потеряли прибыль в 2,8 раза, до 35,2 млрд рублей (около 4 млрд долларов) и 11,4 млрд рублей (1,2 млрд долларов) соответственно.

В "Почта-банке" назвали главной причиной охлаждения рынка розничного кредитования, что повлияло на динамику выдачи кредитов. В "Зените" основным фактором было попадание под санкции в феврале 2023 года.

"Альфа-банк" объяснил уменьшение прибыли "спецификой подсчетов по РСБУ". Также прибыль уменьшилась из-за роста операционных расходов, консервативный подход к формированию резервов и более высокие расходы по налогу на прибыль.

В "Абсолют-банке", чья прибыль снизилась на 35,7% по сравнению с предыдущим годом, отметили влияние расходов на налог на прибыль. Кроме того, в банке уменьшились доходы от операций с инвалютой из-за включения в SDN-список США осенью 2023 года.

"В банках объясняют динамику разными причинами. Например, реализацией процентного риска из-за роста ставок, падением маржинального бизнеса в результате санкций, а также консервативным подходом к резервированию и более высокими расходами по налогу на прибыль", — пишут росСМИ.

Что еще стоит знать

Напомним, два года после полномасштабного вторжения России в Украину крупные европейские банки продолжают успешно управлять своими подразделениями в РФ, несмотря на публичные обязательства по их закрытию. За это время их доходы почти втрое возросли.

Мы также писали, что Министерство финансов США в письменной форме предупредило австрийский Raiffeisen Bank International, что его доступ к американской финансовой системе может быть ограничен. Причиной этого называют сделки банка с Россией.

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