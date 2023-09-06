Що впливатиме на курс гривні

Обмін валют. Фото: Новини.LIVE

В Україні зберігаються фундаментальні причини для девальвації гривні, оскільки дефіцит зовнішньої торгівлі (переважання імпорту над експортом) є помітним, і він має тенденцію до розширення.

Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розказав директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин.

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Проте, зазначає аналітик, згадані дисбаланси повністю нівелюються притоками іноземної валюти від міжнародної допомоги, котра не лише перекриває можливий дефіцит іноземної валюти, а й дозволяє далі зміцнювати резерви Нацбанку, що надає додаткової стійкості ринку.

Які фактори ослаблюватимуть гривню

Скасування зернового коридору і атака на експортну інфраструктуру України послаблять експортні потоки (принаймні тимчасово) і збільшать дисбаланси на валютному ринку.

Крім того, сезонні фактори і меседжі від НБУ щодо послаблення валютних обмежень підвищать девальваційні очікування наприкінці року. А впровадження цих послаблень може підвищити попит на валюту.

Національний банк України

Не варто забувати також про можливий негативний ефект на гривню при подальшому активному зниженню облікової ставки, а також при збільшенні енергетичного імпорту як під впливом сезонних факторів, так і через можливі додаткові ризики блекауту.

"Всі ці фактори вказують на можливість збільшення дефіциту валюти на ринку до кінця року, що може вплинути на рішення НБУ щодо девальвації. Проте, ці дисбаланси теоретично можуть все-таки стримуватись посиленням інтервенцій Нацбанку", — резюмує Олександр Печерицин.

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Нагадаємо, серпень поточного року запам’ятався українцям "американськими гірками" на готівковому валютному ринку. Після тримісячної стабільності (починаючи з травня) з кінця липня готівкову гривню трясе. Протягом останнього літнього місяця гривня в банках та валютних обмінниках встигла побувати на значеннях, близьких до офіційного курсу (36,6), піднятися до ледве не 39, і знову впасти до менш ніж 37 за долар.

Новини.LIVE розбиралися з причинами такої поведінки української валюти та спробували спрогнозувати долю гривні до кінця року і на рік наступний — в ексклюзивному авторському матеріалі "Чому падала гривня і що її чекає далі"