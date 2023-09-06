Что влияет на курс гривни

Обмен валют. Фото: Новини.LIVE

В Украине сохраняются фундаментальные причины для девальвации гривни, поскольку дефицит внешней торговли (преобладание импорта над экспортом) заметен, и он имеет тенденцию к расширению.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE рассказал директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын.

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Однако, отмечает аналитик, упомянутые дисбалансы полностью нивелируются притоками иностранной валюты от международной помощи, которая не только перекрывает возможный дефицит иностранной валюты, но и позволяет укреплять резервы Нацбанка, что придает дополнительную устойчивость рынку.

Какие факторы будут ослаблять гривну

Отмена зернового коридора и атака на экспортную инфраструктуру Украины ослабят экспортные потоки (по крайней мере временно) и увеличат дисбалансы на валютном рынке.

Кроме того, сезонные факторы и месседжи от НБУ относительно послабления валютных ограничений повысят девальвационные ожидания в конце года. А внедрение этих послаблений может повысить спрос на валюту.

Национальный банк Украины

Не стоит забывать также о возможном негативном эффекте на гривну при дальнейшем активном снижении учетной ставки, а также при увеличении энергетического импорта как под влиянием сезонных факторов, так и возможных дополнительных рисков блекаута.

"Все эти факторы указывают на возможность увеличения дефицита валюты на рынке до конца года, что может повлиять на решение НБУ относительно девальвации. Однако эти дисбалансы теоретически могут все-таки сдерживаться усилением интервенций Нацбанка", — резюмирует Александр Печерицын.

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Напомним, август текущего года запомнился украинцам "американскими горками" на наличном валютном рынке. После трехмесячной стабильности (начиная с мая) с конца июля наличную гривну трясет. За последний летний месяц гривна в банках и валютных обменниках успела побывать на значениях, близких к официальному курсу (36,6), подняться до едва ли не 39, и снова упасть до менее 37 за доллар.

Новини.LIVE разбирались с причинами такого поведения украинской валюты и попытались спрогнозировать судьбу гривни до конца года и на следующий год — в эксклюзивном авторском материале "Почему падала гривна и что ее ждет дальше"