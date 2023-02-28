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ПриватБанк бореться за повернення 4,3 млрд грн боргу ексвласниками: деталі справи

28 лютого 2023 11:28
lis.jpg - Ксенія Лисновська
ПриватБанк судиться з ексвласниками за 4,3 млрд грн боргу — деталі справи
Фінустанова намагається отримати борг від компанії "Новофарм"
lis.jpg - Ксенія Лисновська

ПриватБанк, який націоналізували наприкінці 2014 року, продовжує повертати борги, в які влізли колишні власники. Фінустанова намагається отримати 4,3 млрд грн боргу від компанії "Новофарм".

Центральний апеляційний господарський суд у Дніпрі продовжить розгляд апеляційної скарги ПриватБанку, передає пресслужба банку.

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Справа "Новофарму"

Зазначається, що йдеться про апеляційну скаргу ПриватБанку на ухвалу суду першої інстанції, якою ТОВ "Новофарм" ліквідували попри непогашений борг перед банком на 4,3 млрд грн. Попереднє судове засідання відбулось на початку лютого, проте його перенесли через неявку всіх сторін.

Як пояснюють у пресслужбі, за кілька днів до націоналізації банку у 2016 році службові особи надали компанії "Новофарм" кредит на суму 3,2 млрд грн для реструктуризації боргу фірми перед банком, попри те, що рік тому комісія Нацбанку визнала цю компанію, пов’язаною з Приватом.

Восени 2020-го Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов ПриватБанку до "Новофарму" і її фінансового поручителя Pointex Sale LLP про стягнення боргу. Проте навесні 2021-го цей же суд визнав компанію банкрутом, а у липні 2022-го взагалі ліквідував.

У банку наголошують, що ліквідація "Новофарму" відбулася без погашення боргу через "недостатність майна банкрута".

"Компанії "Новофарм" фактично вдалося уникнути виплати визнаного судом боргу перед державним банком на 4,3 млрд грн. ПриватБанк продовжує вживати заходів для повернення заборгованості та розраховує, що суд надасть належну оцінку зухвалим спробам колишніх власників уникнути сплати багатомільярдного боргу", — наголосили у банку.

Нагадаємо, колишні акціонери "ПриватБанку" не зможуть повернути його у свою власність. Велика палата Верховного суду підтвердила рішення суду першої інстанції.

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