ПриватБанк судится с эксвладельцами за 4,3 млрд грн долга - детали дела

Финучреждение пытается получить долг от компании "Новофарм"

ПриватБанк, национализированный в конце 2014 года, продолжает возвращать долги, в которые влезли бывшие владельцы. Финучреждение пытается получить 4,3 млрд грн долга от компании "Новофарм".

Центральный апелляционный хозяйственный суд в Днепре продолжит рассмотрение апелляционной жалобы ПриватБанка, передает пресс-служба банка.

Дело "Новофарма"

Отмечается, что речь идет об апелляционной жалобе ПриватБанка на определение суда первой инстанции, которым ООО "Новофарм" ликвидировали, несмотря на непогашенный долг перед банком на 4,3 млрд грн. Предыдущее судебное заседание состоялось в начале февраля, однако его перенесли из-за неявки всех сторон.

Как объясняют в пресс-службе, за несколько дней до национализации банка в 2016 году должностные лица предоставили компании "Новофарм" кредит на сумму 3,2 млрд грн для реструктуризации долга фирмы перед банком, несмотря на то, что год назад комиссия Нацбанка признала эту компанию. связанной с Приватом.

Осенью 2020 года Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск ПриватБанка к "Новофарму" и ее финансовому поручителю Pointex Sale LLP о взыскании долга. Однако весной 2021 года этот же суд признал компанию банкротом, а в июле 2022-го вообще ликвидировал.

В банке отмечают, что ликвидация "Новофарма" произошла без погашения долга из-за "недостаточности имущества банкрота".

"Компании "Новофарм" фактически удалось избежать выплаты признанного судом долга перед государственным банком на 4,3 млрд грн. ПриватБанк продолжает принимать меры по возврату задолженности и рассчитывает, что суд даст надлежащую оценку дерзким попыткам бывших собственников избежать уплаты многомиллиардного долга", — подчеркнули в банке.

Напомним, бывшие акционеры "ПриватБанка" не смогут вернуть его в свою собственность. Большая палата Верховного суда подтвердила решение первой инстанции.