ПриватБанк разрешил переводить средства с польских и немецких карточек через Приват24
ПриватБанк предоставляет поддержку украинцам, которые оказались за границей из-за военного конфликта, и отправляют финансовую помощь своим родным, друзьям и волонтерам в Украине. С марта по июль текущего года клиенты ПриватБанка получат возможность осуществлять бесплатные переводы на свои карты с карт польских и немецких банков через сервис Приват24.
Об этом сообщает PrivatBank_Insider.
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Перевод денег
Моментальный перевод с иностранной карты на карту ПриватБанка теперь можно выполнить всего за несколько кликов в веб-версии или мобильном приложении Приват24.
Для этого необходимо перейти в меню "Сервисы", выбрать раздел "Переводы" и затем "На карту". Заполнив реквизиты своей заграничной карты в качестве отправителя, клиент сможет осуществить перевод без каких-либо комиссий со стороны банка.
Таким образом, ПриватБанк упрощает и снижает стоимость финансовых операций для украинцев, которые находятся за границей из-за сложной военно-политической ситуации в стране.
Благодаря этой инициативе клиенты смогут быстро и без лишних затрат поддержать своих близких и волонтеров, которые помогают на территории Украины.
Напомним, что в государственном "ПриватБанке" стартовала программа поддержки экспортеров. Соответствующий проект воплощается в партнерстве с Экспортно-кредитным агентством (ЭКА).
Также мы писали, что клиенты государственного ПриватБанка рассказали о проблемах после регламентных работ в приложении "Приват24", которое проводили на днях. Утверждают, что с банковской карточки исчезли кредитные средства и теперь начисляются проценты.