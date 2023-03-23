ПриватБанк запустил кредитную программу для экспортеров — как работает

ПриватБанк запустил кредитную программу для экспортеров
В государственном "ПриватБанке" стартовала программа поддержки экспортеров. Соответствующий проект воплощается в партнерстве с Экспортно-кредитным агентством (ЭКА).
Об этом рассказал член правления ПриватБанка Евгений Заграев, передает пресс-служба финучреждения.
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Как работает программа
По словам чиновника, на первом этапе банк будет финансировать покупку сырья и материалов для экспортных контрактов украинских товаропроизводителей, клиентов малого, среднего и корпоративного бизнеса.
Экспортно-кредитное агентство будет страховать риски банка по выданным кредитам во исполнение внешнеэкономических контрактов.
Максимально разрешенная сумма такого займа не может превышать 5 млн гривен. Срок кредитования — до одного года.
Отмечается, что залогом будут выступать имущественные права по экспортному контракту и поручительство собственника.
Как отмечают в банке, сочетание этой программы с "Доступными кредитами 5-7-9%" позволит клиентам получать займы по льготным процентным ставкам.
Что еще нужно знать
Напомним, украинское правительство сократило государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Это было сделано с целью уменьшения нагрузки на государственный бюджет.
Также мы писали, что в Украине стартовала вторая посевная за время полномасштабной войны с россией. Уже засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами несколько тысяч гектаров.