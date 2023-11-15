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ПриватБанк не повернеться до Коломойського у власність — рішення суду

15 листопада 2023 13:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк націоналізували у 2016-му законно — рішення суду
Бізнесмен Ігор Коломойський. Vladyslav Musiienko / Reuters
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні через шість років судової тяганини щодо законності націоналізації ПриватБанку її визнали правомірною. Суд підтвердив неможливість повернення фінустанови колишнім власникам, зокрема Ігорю Коломойському.

Відповідний вердикт виніс Шостий апеляційний адміністративний суд, інформує пресслужба банку.

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Рішення щодо законності націоналізації ПриватБанку

Як зазначається, апеляційний суд скасував рішення Окружного адмінсуду Києва (від 18 квітня 2019 року) стосовно незаконності переходу банку у власність держави. Ним було задоволено позов ексспіввласника банку Коломойського до Нацбанку, уряду, Фонду гарантування вкладів фізсіб, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Провадження про оскарження рішення органів держвлади щодо націоналізації фінустанови закрили.

Зокрема, у юридичному департаменті НБУ зауважили, що виведення ПриватБанку з приватної власності було ухвалене в рамках норм законодавства, підтримане Радою нацбезпеки й оборони та урядом задля забезпечення фінансової стабільності та збереження грошей українців.

"Сьогодні, через 6 років, суд підтвердив неможливість повернення "Приватбанку" колишнім власникам, на докапіталізацію якого держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Також слід констатувати, що усі рішення державних органів щодо націоналізації ПриватБанку є чинними", — додали у департаменті.

Що ще варто знати

Нагадаємо, слідчі НАБУ за згодою керівництва САП донесли до ексголовного власника ПАТ КБ "ПриватБанк" (Ігоря Коломойського) та п'ятьох його соратників інформацію про підозру у незаконному привласненні грошових активів банку. Підозрювані привласнили собі суму, що перевищує 9,2 млрд гривень.

Також ми писали, що найбільша нафтова компанія "Укрнафта", яка рік тому перейшла в підпорядкування держави, уперше принесла прибутку більше, ніж за всі попередні 15 років. Як відомо, до цього компанія перебувала під управлінням групи "Приват" Ігоря Коломойського.

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