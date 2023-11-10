Укрнафта чудово почувається після Коломойського – які прибутки принесла компанія

АЗС "Укрнафта". Фото: Ukrnafta

Найбільша нафтова компанія "Укрнафта", яка рік тому перейшла в підпорядкування держави, уперше принесла прибутку більше, ніж за всі попередні 15 років. Як відомо, до цього компанія перебувала під управлінням групи "Приват" Ігоря Коломойського.

Про це розповів експерт сфери енергетики Сергій Куюн.

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Детальніше про різке нарощування прибутку Укрнафти

За його словами, результати націоналізації перевищили всі очікування. Лише за перше півріччя поточного року "Укрнафта" отримала 14 млрд гривень прибутку.

"Панове, рахунок на табло. 14 млрд за пів року, очікуємо, що за результатами року до 20 млрд чистого прибутку", — повідомив експерт.

Він зазначив, що за час перебування "Укрнафти" під контролем Коломойського було недоотримано сотні мільярдів гривень.

"Я навіть не можу уявити, скільки грошей витекло з напівдержавної компанії за всі ці роки. Зрозумілий лише порядок цифр — сотні мільярдів гривень. При тому виводились вони до останнього, навіть попри вторгнення на початку 2022 року", — написав він.

Джерело: Facebook Сергія Куюна

Куюн зазначив, що такому результату слід завдячувати не лише виробничим програмам чи інвестиціям, це є наслідком руйнування схем та латання дірок, через які гроші компанії, очевидно, осідали в кишенях "Привату".

Такий прибуток забезпечили:

перехід на закупівлю послуг за ринковими цінами. (Перевезення пального в авто й залізницею, банківський еквайринг тощо — все обходилось втридорога через афільовані фірми);

продаж сировини та нафтопродуктів за ринковою вартістю (нафта та автогаз продавались у рази дешевше, зокрема "Привату");

запуск власного продажу талонів і карток на пальне";

скорочення штату регіональних офісів "Укрнафти", які працювали на регіональний бізнес "Привату".

Також розпочалось інвестування у відновлення технічної бази з метою збільшення видобутку нафти й газу, чого в останні роки фактично не було. Очікується, що перші результати від інвестицій стануть помітні наступного року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Центральний апеляційний господарський суд задовольнив скаргу державного ПриватБанку про скасування судової заборони на повернення 245 автозаправних станцій, якими досі розпоряджалися компанії з орбіти колишніх власників банку.

Також ми писали, що одна з найбільших нафто- та газовидобувних компаній України "Укрнафта", яку тривалий час контролював менеджмент Ігоря Коломойського, після переходу під державний контроль різко наростила обсяги постачання пального для української армії. Потреби військових повністю покриті.