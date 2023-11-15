ПриватБанк национализировали в 2016-м законно — решение суда

Бизнесмен Игорь Коломойский. Vladyslav Musiienko / Reuters

В Украине через шесть лет судебных тяжб относительно законности национализации ПриватБанка ее признали правомерной. Суд подтвердил невозможность возвращения финучреждения бывшим собственникам, в том числе Игорю Коломойскому.

Соответствующий вердикт вынес Шестой апелляционный административный суд, сообщает пресс-служба банка.

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Решение о законности национализации ПриватБанка

Как отмечается, апелляционный суд отменил решение Окружного админсуда Киева (от 18 апреля 2019 г.) относительно незаконности перехода банка в собственность государства. Им был удовлетворен иск экс-совладельца банка Коломойского к Нацбанку, правительству, Фонду гарантирования вкладов физлиц, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Производство об обжаловании решения органов госвласти по национализации финучреждения закрыли.

В частности, в юридическом департаменте НБУ отметили, что вывод ПриватБанка из частной собственности был принят в рамках норм законодательства, поддержанного Советом нацбезопасности и обороны и правительством для обеспечения финансовой стабильности и сохранения денег украинцев.

"Сегодня, через 6 лет, суд подтвердил невозможность возвращения "ПриватБанка" бывшим собственникам, на докапитализацию которого государство потратило более 155 миллиардов гривен. Также следует констатировать, что все решения государственных органов по национализации ПриватБанка действуют", — добавили в департаменте.

Что еще стоит знать

Напомним, следователи НАБУ с согласия руководства САП вынесли экс-главному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" (Игоря Коломойского) и пятерым его соратников информацию о подозрении в незаконном присвоении денежных активов банка. Подозреваемые присвоили себе сумму, превышающую 9,2 млрд гривен.

Также мы писали, что крупнейшая нефтяная компания "Укрнафта", год назад перешедшая в подчинение государства, впервые принесла прибыли больше, чем за все предыдущие 15 лет. Как известно, до этого компания находилась в управлении группы "Приват" Игоря Коломойского.