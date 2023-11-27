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ПриватБанк не повернуть Боголюбову — суд підтвердив законність націоналізації

27 листопада 2023 17:08
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Ілля Рябінін
редактор
ПриватБанк не повернуть Боголюбову — суд підтвердив законність націоналізації
Головний рабин Дніпра Шмуель Каменецький та ексвласник "ПриватБанку" Геннадій Боголюбов. Ілюстративне фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Столичний господарський суд підтвердив законодавчо встановлену неможливість скасування рішень, прийнятих при націоналізації "ПриватБанку", та повернення акцій банку поплічнику олігарха Ігоря Коломойського Геннадію Боголюбову за його позовом. Справа розглядалася з 2020 року.

Про це повідомив прессекретар "ПриватБанку" Олег Серга.

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Що вирішив суд

"Пан Боголюбов намагався витребувати акції ПриватБанку, що був націоналізований, у свою власність. Суд, неухильно дотримуючись приписів закону, закрив провадження у даній справі, як того і вимагає Закон №590. Безумовно, це перемога правосуддя та Держави, як єдиного акціонера Банку", — заявив адвокат фінустанови Віктор Тарасенков. 

В розгляді справи суд врахував практику Великої Палати Верховного Суду у справі Олександра Дубілета та керуючись Законом №590 закрив провадження у справі щодо націоналізації ПриватБанку.

"Відповідно до приписів цього закону провадження у всіх подібних судових справах підлягає закриттю, якщо колишніми акціонерами ПриватБанку обрано неналежний спосіб захисту своїх інтересів", — зазначає Серга. 

Націоналізація "ПриватБанку" — що відомо

Нагадаємо, 15 листопада 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд також підтвердив законодавчо встановлену неможливість скасування рішень, прийнятих  при націоналізації "ПриватБанку", та повернення акцій банку ексвласникам, скасувавши незаконне рішення суду першої інстанції.

Цим самим відповідне провадження за адміністративним позовом нині заарештованого олігарха Ігоря Коломойського було закрито. 

Ще раніше Шевченківський райсуд Києва провів арешт корпоративних прав компаній українського олігарха Ігоря Коломойського, в які входив і "ПриватБанк". 

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