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ПриватБанк проведе розіграш цінних призів за донати — деталі

27 листопада 2023 13:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Акція у ПриватБанку — українці можуть долучитися до розіграшу цінних призів
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Міжнародна технологічна компанія Mastercard планує подвоїти донати благодійної ініціативи ПриватБанку та громадської організації "Мрія дітей України". Також серед найактивніших учасників розіграють цінні призи.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Детальніше про акцію

Як зазначається, йдеться про благодійний збір "Свої діти", який ініціювали ПриватБанк разом з громадською організацією. До 25 грудня компанія Mastercard автоматично подвоюватиме кожен донат, здійснений банківською карткою Mastercard від ПриватБанку.
 
Всі учасники, які зроблять благодійні пожертви на пів тисячі гривень і більше, зможуть взяти участь у розіграші трьох цінних призів від Mastercard. Для цього необхідно зареєструватися на порталі за посиланням.
 
Благодійний збір почався у вересні 2023 року. В його рамках планують зібрати 20 млн гривень для позашкільної освіти дітям, які через війну лишилися без батьківського піклування.

Щоб підтримати ініціативу, треба зробити донат за допомогою таких сервісів ПриватБанку:

  • в меню "Добро" в Приват24;
  • меню "Благодійність" в банкоматах та терміналах самообслуговування;
  • на сайті dobro.privatbank.ua;
  • в касах ПриватБанку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у державному "ПриватБанку" уточнили терміни повернення скасованих платежів. Клієнти скаржаться, що довго не можуть повернути кошти після скасованих транзакцій.

Також ми писали, ПриватБанк оновив деякі правила з валютного обміну зношених чи пошкоджених купюр. Тепер банк приймає такі гроші на інкасо, тобто за додаткову плату.

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