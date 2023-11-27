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ПриватБанк не вернут Боголюбову — суд подтвердил законность национализации

27 ноября 2023 17:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ПриватБанк не вернут Боголюбову — суд подтвердил законность национализации
Главный раввин Днепра Шмуэль Каменецкий и экс-владелец "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов. Иллюстративное фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Столичный хозяйственный суд подтвердил законодательно установленную невозможность отмены решений, принятых при национализации "ПриватБанка", и возвращение акций банка стороннику олигарха Игоря Коломойского Геннадию Боголюбову по его иску. Дело рассматривалось с 2020 года.

Об этом сообщил пресс-секретарь "ПриватБанка" Олег Серга.

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Что решил суд

"Господин Боголюбов пытался истребовать акции национализированного ПриватБанка в свою собственность. Суд, неукоснительно соблюдая предписания закона, закрыл производство по данному делу, как того и требует Закон №590. Безусловно, это победа правосудия и Государства, как единственного акционера Банка", – заявил адвокат финучреждения Виктор Тарасенков.

В рассмотрении дела суд учел практику Большой Палаты Верховного Суда по делу Александра Дубилета и руководствуясь Законом №590 закрыл производство по делу о национализации ПриватБанка.

"В соответствии с предписаниями этого закона, производство по всем подобным судебным делам подлежит закрытию, если бывшими акционерами ПриватБанка избран ненадлежащий способ защиты своих интересов", — отмечает Серга.

Национализация "ПриватБанка" — что известно

Напомним, что 15 ноября 2023 года Шестой апелляционный административный суд также подтвердил законодательно установленную невозможность отмены решений, принятых при национализации "ПриватБанка", и возвращение акций банка экс-владельцам, отменив незаконное решение суда первой инстанции

Таким образом, соответствующее производство по административному иску было закрыто.

Еще ранее Шевченковский райсуд Киева произвел арест корпоративных прав компаний украинского олигарха Игоря Коломойского, в которые входил и "ПриватБанк".

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