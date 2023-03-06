ПриватБанк не повертає одразу повну суму депозиту — як отримати кошти

У банку пояснили, як отримати всю суму

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на проблеми із закриттям валютних депозитів, адже у деяких випадках зняти кошти "під нуль" неможливо. У банку дали пояснення.

Про це йдеться у відгуку на порталі Мinfin.

Суть проблеми

Як зазначила одна з клієнток, після завершення терміну валютного депозиту із попереднім придбанням валюти вона замовила кошти в одному з відділень у Києві. Система дозволила замовити суму кратну 100, а з рештою — виникли проблеми.

"Система дозволяє замовляти лише кратну суму 100. На гарячій лінії порадили в касі запропонувати касиру суму до 100, щоб отримати всі кошти. Гаразд, так і зробила. Але касир повідомила, що може тільки продати цю валюту. Але це навіть не відсотки за депозит, я вже придбала цю валюту в банку три місяці тому за курсом, який мене влаштовував. Замовити доотримання цих коштів я не можу, без попереднього замовлення касир гроші мені не видасть", — йдеться у скарзі.

Відповідь банку

Представники ПриватБанку пояснили, що дійсно замовити можна суму, кратну 100, а решту коштів можна отримати в касі.

"Замовлення готівки є лише додатковою послугою і не означає, що без попереднього замовлення немає можливості отримати кошти в касі. Якщо на момент вашого звернення до каси буде потрібна сума та номінали купюр, то касир зможе видати кошти і без попереднього замовлення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на початку весни на валютному ринку очікується зміцнення гривні через традиційні сезонні фактори. Тому громадянам в цей період найвигідніше інвестувати у долар.

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