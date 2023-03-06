Наличка теряет популярность — как украинцы осуществляли расчеты во время войны

Существенно возрос объем операций с карточками за границей

В течение 2022 года на фоне войны украинцы увеличили использование платежных карт для безналичных расчетов внутри страны. Также существенно вырос объем операций с картами за рубежом.

Об этом свидетельствуют данные, приведенные Национальным банком Украины (НБУ).

Популярность безналички в Украине

Как отметили в НБУ, число операций с использованием платежных карт в мае – декабре прошлого года составило 5,599 млрд, а общая сумма — 5 058,2 млрд гривен.

Показатель на 1,4% выше по количеству, на 40,5% — по сумме по сравнению со значениями довоенного 2021 года.

Использование карт за границей

Украинцы за границей совершили 5 194,4 млн безналичных операций на сумму 3 443,9 млрд гривен, что больше на 4,1% по количеству и на 56,9% по сумме по сравнению с маем – декабрем 2021 года. Число операций по обналичиванию с использованием карт уменьшилось на 24,1% за май — декабрь 2022-го по сравнению с таким же периодом 2021 года. При этом сумма сделок повысилась на 15%.

Также увеличился объем сделок с картами за пределами страны — он составлял 7,4% от количества и 9,7% от суммы всех сделок с картами. В то время как в 2021 году доля операций за рубежом составляла 3,8% от количества и 3,9% от суммы.

"Это связано с большим количеством украинцев, вынужденно находящихся за границей из-за войны (по данным ООН, сейчас почти 5 млн украинцев получили за границей временную защиту)", — пояснили в Нацбанке.

В НБУ добавили, что большинство операций с платежными картами в стране в мае – декабре 2022-го были безналичными. Доля таких операций по сумме составила 69% в общей сумме сделок с платежными карточками в Украине. В прошлом году этот показатель составил 60%.

Напомним, в Украине в начале весны на валютном рынке ожидается укрепление гривны из-за традиционных сезонных факторов. Поэтому гражданам в этот период выгоднее всего инвестировать в доллар.